Van Aert legt reden voor uitblijven zege in Wevelgem elders: "Oudste zoon ontgoocheld"

De uitkomst van In Flanders Fields heeft voor toch wat ontgoocheling bij het gezin Van Aert gezorgd. Wout merkte toch teleurstelling bij zijn oudste zoon Georges. Voorts had Wout toch graag nog net wat meer medewerking gezien bij de andere aanvallers.

Wout van Aert werd na afloop van In Flanders Fields opgewacht door zijn vrouw Sarah en hun twee kinderen. Zo kon de Belg van Visma-Lease a Bike het resultaat wel snel een plaats geven. "Mijn oudste zoon was ook ontgoocheld", verklapt hij met een lach. "Het zat er aan te komen in de finale dat we teruggegrepen zouden worden."

Van Aert was lang voorop met Van der Poel en ook met Segaert in de finale. Van Aert heeft zelf ook de forcing gevoerd in deze koers. "Het peloton kwam steeds dichterbij. We waren met een mooie kopgroep voor ons. Op de laatste keer de Kemmel kon ik Mathieu volgen. Ik dacht wel dat we het in eigen handen hadden om al dan niet voorop te blijven."

Van Aert legt uit wat verschil maakt

Er is grotendeels tevredenheid over het vormen van de tandem met zijn eeuwige rivaal. Al werd het uiteraard ook nog wel tactisch gespeeld. "We hebben goed samengewerkt. Op het einde had Mathieu de luxe dat Philipsen nog in de groep achter ons zat. Ja, dat heeft zeker het verschil gemaakt tussen voorop blijven en niet voorop blijven."

Hoe heeft Van Aert voorts de laatste kilometers beleefd? "Je krijgt wel door in het oortje dat het peloton dichter komt. Ik bleef er lang in geloven. Toen Segaert overstak, dacht ik dat we een kompaan zouden hebben die zeker voor het podium wou rijden. Dat was ook niet echt het geval", geeft Van Aert zijn landgenoot toch een sneertje.

Enkel resultaat ontbreekt voor Van Aert

"Het was ook nog een grote groep achter ons", geeft Van Aert nog een reden waarom het zo moeilijk was om voorop te blijven. "Ik ben zeker tevreden over hoe ik heb kunnen koersen. Het resultaat is niet gevolgd, maar het was een mooie dag."