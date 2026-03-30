De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

Mathieu van der Poel koos voor een defensieve tactiek tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Al gelooft daar José De Cauwer weinig van.

Ondanks zijn stevige inspanningen tijdens de E3 Saxo Classic stond Mathieu van der Poel aan de start van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. En de Nederlander koos ook opnieuw weer voor de aanval.

De Cauwer gelooft Van der Poel niet

Van der Poel ging op pad met Wout van Aert, maar deed dat naar eigen zeggen met Philipsen in het achterhoofd. Want Van der Poel was nog niet helemaal hersteld van zijn inspanningen van 48 uur eerder.

José De Cauwer hecht echter niet zo veel geloof aan de uitspraken van Van der Poel. "Hij zei dat hij niet vol meereed en dat hij niet volledig fris was. Nou, daar heb ik niet veel van gezien", stelt De Cauwer bij Sporza.

Driestrijd in de Ronde van Vlaanderen?

Van der Poel en Van Aert hebben wel laten zien dat ze in orde zijn voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Wereldkampioen Pogacar, die zijn laatste zes koersen heeft gewonnen, komt daar wel nog bij.

"Dromen we dan van een finale met z'n drieën? De meeste dromen zijn bedrog", besluit De Cauwer nog. Bij zijn twee laatste deelnames reed Pogacar telkens weg op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont en kwam hij solo over de streep in Oudenaarde.