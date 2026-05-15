De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

Wordt Felix Gall de grote uitdager van Jonas Vingegaard in de Giro? De Oostenrijker van Decahtlon-CMA CGM hield het verschil met de Deen verrassend klein op de eerste aankomst bergop.

Er werd van Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) verwacht dat hij de grote uitdager zou worden van Jonas Vingegaard in de Giro. De 22-jarige Italiaan probeerde Vingegaard ook te volgen op Blockhaus, maar blies zichzelf op.

Eigen tempo kiezen was goede keuze van Gall

Felix Gall, de kopman van Decathlon-CMA CGM, koos bij de aanval van Vingegaard op zeven kilometer van de top meteen voor zijn eigen tempo. En dat loonde, want hij verloor slechts 13 seconden op Vingegaard.

"Vanaf de voet van de beklimming lag het tempo bijzonder hoog", zei Gall achteraf. "Er stond veel wind en dat heeft wel het verschil gemaakt vandaag. De ploeg deed het geweldig, maar ik was een beetje geïrriteerd dat ik Pellizzari en Vingegaard niet kon volgen."

"Maar uiteindelijk was het wel de juiste keuze", zei Gall. Want door zichzelf niet op te blazen, kon hij het verschil met Vingegaard wel beperkt houden. Pellizzari en alle andere concurrenten verloren meer dan een minuut.

Zal slechte tijdrit Gall nekken tegen Vingegaard?

Gall lijkt zo de grote uitdager te gaan worden van Vingegaard in de Giro, maar de kopman van Decathlon-CMA CGM is ook realistisch. "Vingegaard is een veel betere tijdrijder, hij is de beste klassementsrenner samen met Pogacar."



De tiende etappe van de Giro, volgende week dinsdag, is een vlakke tijdrit van 42 kilometer. In de vlakke tijdrit van 33 kilometer in de Tour vorig jaar verloor Gall meer dan drie minuten op Evenepoel, op Vingegaard verloor hij ook anderhalve minuut en de Deen had toen een offday.

"Ik denk er dan ook niet aan om hem te kloppen. Ik ben nu gewoon heel blij met mijn prestatie. Het was een goede prestatie op Blockhaus. In 2022 was deze klim verschrikkelijk (toen werd Gall 70ste, nvdr.) maar nu is het mooi om terug te zijn."