🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

Jeroen Deheegher
Jonas Vingegaard heeft zijn eerste ritzege in zijn carrière in de Giro gepakt. De Deen maakte het werk van Visma-Lease a Bike af, maar het verschil met Felix Gall was niet groot. In Luxemburg pakte Mattisse Van Kerckhove dan weer zijn eerste profzege.

Van Kerckhove wint eerste profkoers

Matthew Brennan had de eerste twee etappes gewonnen van de Flèche du Sud (2.1) in Luxemburg en Matisse Van Kerckhove (19) heeft in de derde etappe de fakkel overgenomen. In de heuvelachtige etappe won Van Kerckhove met vijf seconden voorsprong op de Luxemburgers Wallenborn en Wenzel.

Van Kerckhove is eigenlijk nog belofte, hij maakt volgend jaar wel de overstap naar de profs, maar rijdt deze week toch op het hoogste niveau bij Visma-Lease a Bike. Het leverde hem dus meteen een eerste profzege op, in het klassement heeft Van Kerckhove vijf seconden voorsprong op Wallenborn, Wenzel en ploegmaat Schiffer. 

De Flèche du Sud eindigt zondag, de laatste twee etappes in Steinfort en Esch-sur-Alzette, zijn ook heuvelachtig. 

Vingegaard wint op Blockhaus, Gall houdt goed stand

Visma-Lease a Bike had aangekondigd dat het met Jonas Vingegaard voor de ritzege wilde gaan op Blockhaus en maakte die uitspraken ook waar. Op de steile slotklim legden eerst Piganzoli en daarna Kuss een stevig tempo op voor de Deen. Op zo'n zeven kilometer van de streep versnelde Vingegaard. 

Enkel Giulio Pellizzari kon nog volgen, maar heel lang duurde dat niet. De Italiaan werd op zo'n vijf kilometer van de streep gelost. Felix Gall had meteen voor zijn eigen tempo gekozen en bleef Vingegaard in het vizier houden, het verschil werd nooit groter dan 20 seconden. 

Vingegaard hield wel stand en pakte de ritzege, hij is zo de 115de renner ooit die in de drie grote rondes een etappe heeft gewonnen. Gall werd tweede op slechts dertien seconden, terwijl Hindley, Pellizzari en O'Connor op iets meer dan een minuut van Vingegaard over de streep kwamen. 

De Portugees Eulalio verloor net geen drie minuten, maar heeft wel nog altijd bijna drie minuten voorsprong op Vingegaard. Hij blijft dus nog stevig in de roze trui zitten. 

Tweede ritzege voor Merlier in Hongarije

Na zijn overwinning in de openingsrit en zijn zesde plaats in de tweede etappe waren de sprinters voor de derde dag op rij aan zet in de Ronde van Hongarije. Het regende wel pijpenstelen in de finale, waardoor het gevaarlijk werd en opletten was voor valpartijen. 

In de sprint werd Merlier goed gebracht door Van Lerberghe, maar Gaviria zette zijn sprint vroeg in. Kanter kon het wiel niet houden en Merlier moest het zelf oplossen. Hij sprintte naar het wiel van Gaviria en ging de Colombiaan in de laatste 25 meter nog voorbij, goed voor een tweede ritzege. 

In de eerste etappe van de Ronde van het Baskenland kregen de vrouwen een lastige etappe van 121 kilometer voorgeschoteld. Onderweg lagen zes beklimmingen en het slechte weer maakte het nog een stuk lastiger. 

Op 30 kilometer van de streep reed een groep van vier rensters weg, Mischa Bredewold kwam nog aansluiten. De kopgroep van vijf bleef net uit de greep van het peloton en mocht sprinten voor de overwinning. 

Derde keer op rij prijs voor Bredewold

Bredewold, die onlangs in de Vuelta nog een etappe cadeau kreeg van Kopecky, was de beste in de sprint. De Nederlandse klopte haar landgenoten Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) en Riejanne Markus (Lidl-Trek). 

Voor Bredewold is het al de derde keer op rij dat ze de openingsrit van de Ronde van het Baskenland wint. De Nederlandse zal in de resterende twee etappes haar leiderstrui verdedigen, die ook heuvelachtig zijn. 

Rentree Justine Ghekiere in het Baskenland

Lotte Claes (Alpecin-Premier Tech) kwam als eerste Belgische over de streep, op de 15de plaats op 29 seconden. Belgisch kampioene Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) maakt in het Baskenland haar rentree. 

Voor Ghekiere was het haar eerste koers sinds haar valpartij in Milaan-Sanremo op 15 maart. Een hoofdrol speelde Ghekiere niet, ze kwam als 64ste over de streep in een grote groep die op bijna 16 minuten eindigde. 

