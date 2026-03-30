De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig is voor een profwielrenner"

Met een vierde plaats deed Arnaud De Lie het uitstekend tijdens In Flanders Fields. En dat na moeilijke dagen waarin hij amper op de fiets zat.

De voorbije twee seizoenen moest Arnaud De Lie na Gent-Wevelgem telkens een punt zetten achter zijn voorjaar. En ook nu waren er vooraf twijfels, want Lotto-Intermarché meldde dat De Lie ziek was geweest.

Goede prestatie van De Lie In Flanders Fields

Het viel echter beter mee dan de voorbije jaren. De Lie overleefde de slag in de wind en hield goed stand. Hij kon sprinten voor de overwinning, maar viel als vierde net naast het podium in Wevelgem.

De Lie stond wel met twijfels aan de start. "Sinds Denain heb ik amper acht uur op mijn fiets gezeten, wat heel weinig is voor een profwielrenner", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Anders dan de voorbije jaren heeft De Lie nu wel naar zijn lichaam geluisterd.

Van Aert en Van der Poel niet gevolgd, wel vertrouwen bij De Lie

De Lie was helemaal leeg, maar zijn vierde plaats geeft hem wel vertrouwen voor wat komt. Al mist hij ook wel nog iets om echt mee te spelen met Van Aert of Van der Poel, op de Kemmelberg kon De Lie niet volgen.

Lees ook... Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"›

"Maar als ik niet goed zou zijn, dan had ik hier niet meegesprint om de overwinning. Als ik de komende dagen nog een beetje beter kan worden, dan ziet het er goed uit voor de komende weken", besloot De Lie nog.