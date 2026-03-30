Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alec Segaert probeerde het peloton nog te verrassen met een late uitval tijdens In Flanders Fields. Segaert reed naar koplopers Van Aert en Van der Poel, maar zijn poging strandde in de slotkilometer.

Net als in Nokere Koerse pakte Alec Segaert uit met een late uitval in de finale van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. En dat had Segaert al voor de start in zijn hoofd zitten. 

"Ik had eigenlijk voor de wedstrijd al een plannetje gemaakt om een goed moment uit te kiezen voor een aanval. Ik had de finale vooraf ook bekeken en vond dat er wel kansen lagen in dat laatste ommetje van zeven kilometer", zei hij achteraf in de studio van Sporza. 

Mohoric lanceerde Segaert en op een brug duwde hij stevig door. Hij probeerde met een alles-of-niets-poging om naar Van Aert en Van der Poel te rijden, wat Segaert ook lukte. "Toen ik erbij kwam, begon ik toch te twijfelen."

Segaert wilde meerijden voor het podium, maar wilde ook spelen om te winnen. "Die twijfel zit achteraf nog steeds in mijn hoofd, eigenlijk. Je moet op zo’n moment heel snel beslissen, maar we koersen natuurlijk wel om te winnen."


"Dit is een wedstrijd waar ik sowieso een mooi resultaat wil rijden in mijn carrière, dus achteraf zal moeten blijken of dit de juiste beslissing was. Hopelijk komen er nog kansen", besloot Segaert nog. Hij werd uiteindelijk 37ste. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

13:00
Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

12:00
"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel en co

11:00
Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

10:00
De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig voor een profwielrenner"

08:30
Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

08:00
Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

07:30
Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

07:00
Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

21:30
Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

20:30
Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

20:00
Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

19:00
"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

18:20
Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

17:45
Van Aert legt reden voor uitblijven zege in Wevelgem elders: "Oudste zoon ontgoocheld"

17:20
"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

17:00
UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

16:25
Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

16:15
De Bondt bevestigt mening van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek

15:15
Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

14:00
Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

13:20
Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

29/03
Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

29/03
Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

29/03
In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

29/03
"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

29/03
Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

29/03
Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

29/03
Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

29/03
🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

29/03
Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

29/03
'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

29/03
Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

28/03
Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

28/03
📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

28/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Arnaud De Lie Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Christophe Laporte Laurenz Rex Dries De Bondt Oliver Naesen Mikkel Bjerg David Van Der Poel Van Eetvelt Lennert Enric Mas Nicolau Tom Boonen Jose De Cauwer Patrick Lefevere Klaas Lodewyck Mads Pedersen

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved