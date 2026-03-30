Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

Alec Segaert probeerde het peloton nog te verrassen met een late uitval tijdens In Flanders Fields. Segaert reed naar koplopers Van Aert en Van der Poel, maar zijn poging strandde in de slotkilometer.

Net als in Nokere Koerse pakte Alec Segaert uit met een late uitval in de finale van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. En dat had Segaert al voor de start in zijn hoofd zitten.

Sterke finale van Segaert van In Flanders Fields

"Ik had eigenlijk voor de wedstrijd al een plannetje gemaakt om een goed moment uit te kiezen voor een aanval. Ik had de finale vooraf ook bekeken en vond dat er wel kansen lagen in dat laatste ommetje van zeven kilometer", zei hij achteraf in de studio van Sporza.

Mohoric lanceerde Segaert en op een brug duwde hij stevig door. Hij probeerde met een alles-of-niets-poging om naar Van Aert en Van der Poel te rijden, wat Segaert ook lukte. "Toen ik erbij kwam, begon ik toch te twijfelen."

Twijfel sloeg toe bij Segaert

Segaert wilde meerijden voor het podium, maar wilde ook spelen om te winnen. "Die twijfel zit achteraf nog steeds in mijn hoofd, eigenlijk. Je moet op zo’n moment heel snel beslissen, maar we koersen natuurlijk wel om te winnen."



"Dit is een wedstrijd waar ik sowieso een mooi resultaat wil rijden in mijn carrière, dus achteraf zal moeten blijken of dit de juiste beslissing was. Hopelijk komen er nog kansen", besloot Segaert nog. Hij werd uiteindelijk 37ste.