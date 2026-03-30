Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

Het is een bewogen wielerweekend geweest op de Vlaamse wegen. José De Cauwer kan niet anders dan stilstaan bij het meest ophefmakende moment.

Als we de E3 Saxo Classic van vrijdag erbij nemen, komt het moment uit die koers. Het was onwaarschijnlijk hoe de achtervolgers naderden tot op enkele meters van Mathieu van der Poel, maar niemand die laatste kloof wilde dichtrijden. Het heeft de renners uit die achtervolgende groep veel kritiek opgeleverd van de buitenwereld.

Tijdens de VRT-uitzending van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem kwam co-commentator De Cauwer hierop terug. Hij wilde Vermeersch, Hagenes en Dewulf niet helemaal neersabelen. "Ik kan me er iets bij voorstellen dat je tot op een paar meter van Van der Poel komt en zegt: "Oef, we hebben hem."" Alleen hadden ze hem niet.

Laatste inspanning te veel voor achtervolgers in E3

Daarvoor moest dat laatste gat echt nog dichtgereden worden. Het ziet er natuurlijk lullig uit als je tientallen kilometers lang volle bak rijdt om Van der Poel terug te halen en dan in de laatste meters weigert om die ultieme extra inspanning te doen. Dat ziet er op televisie gewoon heel raar uit. Dat was De Cauwer natuurlijk ook niet ontgaan.

Hij zag hoe in In Flanders Fields Van Aert en Van der Poel wel tot de orde werden geroepen. "Dit is een normaal verloop. In de E3 was het niet het normale verloop", schetst De Cauwer het verschil. Ook in een tijdperk van het wielrennen met superkampioenen als Van der Poel gelden er bepaalde wetten die meestal wel gerespecteerd worden.

Nog tactische spelletjes in Vlaamse koersen?

Het niet inhalen van Van der Poel in de E3 Saxo Classic zal nog lang bijblijven. Wie de laatste kloof dichtte, zou als tweede aan de sprint moeten beginnen en daar had blijkbaar niemand zin in. Het is uitkijken naar welke tactische spelletjes de komende weken nog gespeeld zullen worden.