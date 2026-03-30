Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is een bewogen wielerweekend geweest op de Vlaamse wegen. José De Cauwer kan niet anders dan stilstaan bij het meest ophefmakende moment.

Als we de E3 Saxo Classic van vrijdag erbij nemen, komt het moment uit die koers. Het was onwaarschijnlijk hoe de achtervolgers naderden tot op enkele meters van Mathieu van der Poel, maar niemand die laatste kloof wilde dichtrijden. Het heeft de renners uit die achtervolgende groep veel kritiek opgeleverd van de buitenwereld.

Tijdens de VRT-uitzending van In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem kwam co-commentator De Cauwer hierop terug. Hij wilde Vermeersch, Hagenes en Dewulf niet helemaal neersabelen. "Ik kan me er iets bij voorstellen dat je tot op een paar meter van Van der Poel komt en zegt: "Oef, we hebben hem."" Alleen hadden ze hem niet.

Laatste inspanning te veel voor achtervolgers in E3

Daarvoor moest dat laatste gat echt nog dichtgereden worden. Het ziet er natuurlijk lullig uit als je tientallen kilometers lang volle bak rijdt om Van der Poel terug te halen en dan in de laatste meters weigert om die ultieme extra inspanning te doen. Dat ziet er op televisie gewoon heel raar uit. Dat was De Cauwer natuurlijk ook niet ontgaan.

Hij zag hoe in In Flanders Fields Van Aert en Van der Poel wel tot de orde werden geroepen. "Dit is een normaal verloop. In de E3 was het niet het normale verloop", schetst De Cauwer het verschil. Ook in een tijdperk van het wielrennen met superkampioenen als Van der Poel gelden er bepaalde wetten die meestal wel gerespecteerd worden.

Nog tactische spelletjes in Vlaamse koersen?

Lees ook... Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week
Het niet inhalen van Van der Poel in de E3 Saxo Classic zal nog lang bijblijven. Wie de laatste kloof dichtte, zou als tweede aan de sprint moeten beginnen en daar had blijkbaar niemand zin in. Het is uitkijken naar welke tactische spelletjes de komende weken nog gespeeld zullen worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
E3 Saxo Bank Classic
Jose De Cauwer
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig is voor een profwielrenner"

De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig is voor een profwielrenner"

08:30
Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

20:00
Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

08:00
Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

07:30
Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

21:30
Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

17:45
Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

14:00
"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

18:20
"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

17:00
Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

12:00
Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

20:30
Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

19:00
De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek Interview

De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek

15:15
Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

12:15
Van Aert legt reden voor uitblijven zege in Wevelgem elders: "Oudste zoon ontgoocheld"

Van Aert legt reden voor uitblijven zege in Wevelgem elders: "Oudste zoon ontgoocheld"

17:20
UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

16:25
Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

16:15
Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

13:20
Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

13:00
In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

11:45
"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

11:00
Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

28/03
Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

10:30
Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

09:30
Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

10:00
Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

29/03
🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

09:00
Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

28/03
'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

29/03
Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

28/03
"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

28/03
Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

28/03
📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

28/03
Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

28/03
Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

28/03
Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

28/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Arnaud De Lie Thomas Pidcock Christophe Laporte Laurenz Rex Tim Van Dijke Dries De Bondt Oliver Naesen Axel Zingle Mikkel Bjerg David Van Der Poel Enric Mas Nicolau Jose De Cauwer Van Eetvelt Lennert Tom Boonen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved