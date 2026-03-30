Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

Remco Evenepoel bleef in de Ronde van Catalonië achter met lege handen. Toch zag ploegleider Klaas Lodewyck veel positieve zaken bij Evenepoel voor de toekomst.

Een valpartij in het slot van de derde etappe gooide roet in het eten van Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. Hij kon zijn kansen niet meer voluit verdedigen en strandde zo op plaats vijf in het eindklassement.

Kon Evenepoel Vingegaard volgen zonder val?

Door zijn valpartij kwam er in Catalonië geen echte strijd tussen Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard. Toch is ploegleider Klaas Lodewyck ervan overtuigd dat Evenepoel had kunnen wedijveren met de Deen.

"Evenepoel-op-100 procent met de waarden die hij op hoogtestage op de Teide liet optekenen, altijd in het spoor van Vingegaard was gebleven", zei Lodewyck bij HLN. Toch een straffe uitspraak, maar wel gebaseerd op data van experten bij de ploeg.

Vertrouwen over Evenepoel na Catalonië

De week in Catalonië zorgde ook voor frustratie en ontgoocheling, want Evenepoel kon alweer zijn kansen niet verdedigen. De voorbije jaren kreeg Evenepoel dan ook tegenslag na tegenslag te verwerken. Waardoor er ook twijfel is of Evenepoel het wel kan.

Lees ook... Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt›

De data moeten volgens Lodewyck aantonen dat dat wel het geval is. "Mocht Remco hier nu niet zijn gevallen en compleet naar huis zijn gefietst, zaten we met een ander verhaal. Maar nu mag hij de ambitie intact houden."