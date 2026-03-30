Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert was op pad met Mathieu van der Poel tijdens In Flanders Fields, maar kon niet sprinten voor de zege. Bij Visma-Lease a Bike zagen ze wel een sterke Van Aert, maar die tactisch gevangen werd.

Mathieu van der Poel gokte op de sprint van Jasper Philipsen en dus werden hij en Wout van Aert in de slotkilometer ingelopen. Van Aert moest tevreden zijn met de 30ste plaats in Wevelgem. 

Van Aert kreeg zo geen kans op een eerste zege in 2026 en hij kon ook geen eerste keer sprinten alleen tegen Van der Poel sinds de Ronde van Vlaanderen in 2020. Toch onthoudt Visma-Lease a Bike ook positieve zaken. 

Van Aert kon Van der Poel volgen

"We moeten vooral tevreden zijn dat hij Van der Poel kon volgen", zegt ploegleider Maarten Wynants bij Het Nieuwsblad"In Tirreno-Adriatico was Van der Poel nog indrukwekkend en leek het nog dat er in het voorjaar niets tegen hem te doen zou zijn."

Nu was Van Aert in staat om Van der Poel te volgen, ook al moest hij op de derde keer Kemmelberg een klein gaatje laten. Van Aert boog, maar barstte niet. "Maar toen reed Van der Poel wel vol hoor."

Woensdag rijdt Van Aert normaal nog Dwars door Vlaanderen en zondag ook de Ronde van Vlaanderen. Kan Van Aert een eerste keer zegevieren deze week? De vorm is zeker aanwezig om dat te doen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

08:30
08:00
21:30
17:20
07:00
20:30
18:20
11:45
20:00
19:00
17:45
17:00
16:25
16:15
15:15
14:00
13:20
13:00
12:15
12:00
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
29/03
28/03
29/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Arnaud De Lie Thomas Pidcock Christophe Laporte Laurenz Rex Tim Van Dijke Dries De Bondt Oliver Naesen Axel Zingle Mikkel Bjerg David Van Der Poel Enric Mas Nicolau Jose De Cauwer Van Eetvelt Lennert Tom Boonen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved