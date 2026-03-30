Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

Wout van Aert was op pad met Mathieu van der Poel tijdens In Flanders Fields, maar kon niet sprinten voor de zege. Bij Visma-Lease a Bike zagen ze wel een sterke Van Aert, maar die tactisch gevangen werd.

Mathieu van der Poel gokte op de sprint van Jasper Philipsen en dus werden hij en Wout van Aert in de slotkilometer ingelopen. Van Aert moest tevreden zijn met de 30ste plaats in Wevelgem.

Van Aert kreeg zo geen kans op een eerste zege in 2026 en hij kon ook geen eerste keer sprinten alleen tegen Van der Poel sinds de Ronde van Vlaanderen in 2020. Toch onthoudt Visma-Lease a Bike ook positieve zaken.

Van Aert kon Van der Poel volgen

"We moeten vooral tevreden zijn dat hij Van der Poel kon volgen", zegt ploegleider Maarten Wynants bij Het Nieuwsblad. "In Tirreno-Adriatico was Van der Poel nog indrukwekkend en leek het nog dat er in het voorjaar niets tegen hem te doen zou zijn."

Nu was Van Aert in staat om Van der Poel te volgen, ook al moest hij op de derde keer Kemmelberg een klein gaatje laten. Van Aert boog, maar barstte niet. "Maar toen reed Van der Poel wel vol hoor."

Woensdag rijdt Van Aert normaal nog Dwars door Vlaanderen en zondag ook de Ronde van Vlaanderen. Kan Van Aert een eerste keer zegevieren deze week? De vorm is zeker aanwezig om dat te doen.