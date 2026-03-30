Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

Florian Vermeersch kon net niet mee met Van der Poel en Van Aert op de Kemmelberg. Het had misschien wel anders kunnen lopen als hij wel bij hen had kunnen aansluiten.

Vermeersch kon net niet volgen op de Kemmelberg

Op de laatste beklimming van de Kemmelberg kon Florian Vermeersch het tempo van Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet meer volgen. Hij kwam boven op zo'n tien seconden, maar kreeg het gat niet meer dicht.

Vermeersch had gehoopt dat Van der Poel en Van Aert met een tempo naar boven zouden rijden, maar Van der Poel koos ervoor om Van Aert pijn te doen. Terugkeren was een onmogelijke opdracht geworden voor Vermeersch.

Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout?

Even kwam Vermeersch nog heel dicht, maar op een stuk vals plat viel hij helemaal stil. Toen ben ik een beetje gekraakt, maar op dat moeilijk moment op de Kemmel na, kon ik me goed herzetten", zei hij bij Sporza.

Er zat dus misschien wel meer in voor Vermeersch, maar ook voor Van der Poel en Van Aert. "Misschien waren we met z'n drieën voorop gebleven, maar ze hebben anders beslist", stelde Vermeersch dan ook.



Vermeersch werd uiteindelijk 31ste, maar kon toch tevreden terugblikken. Hij is klaar voor de Ronde van Vlaanderen van zondag, met kopman Tadej Pogacar. De wereldkampioen kan de Ronde voor een derde keer winnen dit jaar.