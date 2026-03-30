Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

Het onderzoek naar de dodelijke valpartij van de Zwitserse Murriel Furrer op het WK wielrennen in 2024 in Zürich is afgerond. Uit dat onderzoek blijkt volgens het parket dat er geen strafrechtelijk relevante fouten zijn gemaakt.

In september 2024 kwam de Zwitserse Muriel Furrer tijdens de WK-wegrit voor vrouwen junioren zwaar ten val. Furrer overleed aan de gevolgen van haar verwondingen, een zwaar hoofdletsel, in het ziekenhuis.

Geen fouten gemaakt bij dood van Furrer

De dodelijke valpartij van Furrer zorgde voor veel commotie, want de Zwitserse moest lang wachten op hulp. Het Zwitserse parket opende een onderzoek, dat anderhalf jaar na haar dood is afgerond.

De conclusie luidt dat er "geen strafrechtelijk relevante fouten" bij de beveiliging van het parcours of de eerste hulp zijn vastgesteld. Volgens het onderzoek zat er wel 1 uur en 25 minuten tussen de valpartij van Furrer en de reddingsoperatie.

Zullen GPS-trackers nieuw drama vermijden?

In de nasleep van de dood van Furrer besloot de Internationale Wielerunie UCI wel actie te ondernemen om een nieuw drama in de toekomst te vermijden. De UCI wil gps-trackers verplichten in het peloton.



Die trackers slaan alarm bij bepaalde afwijkingen, waardoor een gevallen renner sneller gelokaliseerd kan worden. 16 van de 18 WorldTour-teams werkt samen met Velon voor die gps-trackers. Het werd al onder meer al gebruikt in de Ronde van Lombardije, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de UAE Tour.