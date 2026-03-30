Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step heeft zijn zevental voor Dwars door Vlaanderen voorgesteld. The Wolfpack rekent op twee ex-winnaars en ook sprinter Paul Magnier, die tijdens In Flanders Fields alweer pech kende.

Jasper Stuyven bezorgde Soudal Quick-Step een tiende plaats in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Hij komt woensdag niet aan de start in Dwars door Vlaanderen en focust op de Ronde van Vlaanderen.

Magnier, Lampaert en Van Baarle bij Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step is Paul Magnier wel van de partij. De Fransman kende twee keer materiaalpech en bolde pas als 58ste op ruim vijf minuten over de streep in Wevelgem. In Dwars door Vlaanderen hoopt hij beter te doen.

The Wolfpack brengt ook nog twee ex-winnaars aan de start. Yves Lampaert won in 2017 en 2018 in Waregem, de Nederlander Dylan van Baarle was in 2021 de beste. Daarnaast staat ook Dries Van Gestel, Casper Pedersen, Martin Svrcek en Pepijn Reinderink aan de start.

Soudal Quick-Step mikt op twee scenario's in Waregem

"Dwars door Vlaanderen is een wedstrijd die alle kanten op kan gaan", blikt ploegleider Sep Vanmarcke vooruit. "We kunnen een kleine aanvalsgroep krijgen in Waregem, maar een sprint met een uitgedund peloton is eveneens mogelijk."



"Ons team bestaat uit renners die in beide scenario's een rol kunnen spelen, dus we zijn er klaar voor om deze uitdaging met veel vertrouwen aan te gaan en een goed resultaat te behalen", besluit Vanmarcke nog.