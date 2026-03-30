"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

Wout van Aert had met Mathieu van der Poel naar Wevelgem kunnen rijden en voor de zege kunnen sprinten. Volgens Jan Bakelants is dat mislukt door het programma van Van Aert.

Mathieu van der Poel voelde zich niet helemaal fris tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en gaf de kans aan Jasper Philipsen om te sprinten voor de zege. Hij maakte het ook af, waardoor het plannetje van Alpecin-Premier Tech helemaal klopte.

Bakelants zag Van Aert eigen val spannen

Al zag Jan Bakelants ook psychologische oorlogsvoering van de broers Roodhooft. Mathieu van der Poel hoefde niet te winnen in Wevelgem, terwijl Wout van Aert nog een opsteker kon gebruiken voor de Ronde van Vlaanderen.

"Eigenlijk heeft Wout van Aert zijn eigen val gespannen", zegt Jan Bakelants daarover bij HLN. Van Aert heeft zich volgens Bakelants kwetsbaar gemaakt tijdens In Flanders Fields door de E3 Saxo Classic niet te rijden.

Geen pestgedrag, maar compliment voor Van Aert

Doordat Van der Poel zijn opsteker wel al zak had, reed hij maar op halve kracht mee met Van Aert. De enige keuze die Van Aert nog had om te kunnen sprinten voor de zege was aan 110 procent ronddraaien met Van der Poel. Maar dan was hij geklopt in de sprint.



"Wout mag dat niet zien als pestgedrag, maar eerder als een compliment. Want het feit dat ze alle opties gebruiken om zijn kwetsbaarheid uit te buiten, wijst er alleen maar op dat ze hem serieus nemen als mogelijke winnaar van de Ronde van Vlaanderen."