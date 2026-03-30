Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

De radiocommentatoren waren de afgelopen jaren nog aanwezig in de Tour de France. Dat zal vanaf dit jaar echter niet meer het geval zijn, de VRT legt ook uit waarom.

Renaat Schotte en José De Cauwer geven voor televisie al enkele jaren commentaar vanuit een studio op de VRT. De radiocommentatoren waren wel nog live ter plaatse in Frankrijk, maar vanaf dit jaar niet meer. 

Christophe Vandegoor bracht de afgelopen jaren live verslag uit voor de radio van de Tour met analisten zoals Sven Nys, Jan Bakelants of Sep Vanmarcke. Vanaf dit jaar zal dat dus ook vanuit Brussel gebeuren. 

Waarom gaan radiocommentatoren niet meer ter plaatse in de Tour?

Volgens de VRT heeft niet alleen het financiële de doorslag gegeven. "De reden is dat Tour-organisator ASO voor commentatoren zelden nog goede plaatsen aan de finish voorziet", klinkt het bij Het Nieuwsblad

De commentatoren kregen vaak geen enkele renner te zien en waren volledig aangewezen op televisiebeelden. Daardoor vond de VRT dat er nog weinig meerwaarde was om ter plaatse aanwezig te zijn. 

Geen verandering voor Vive le Vélo 

Reporters op de motor in de wedstrijd en interviewers aan de start en aankomst zullen wel nog in de Tour aanwezig zijn. En ook Vive le Vélo met Karl Vannieuwkerke zal nog altijd op locatie gaan. 

 

