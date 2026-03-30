Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De amper 20-jarige Fleur Moors heeft zichzelf nog wat meer op de kaart gezet. In de ploeg van Kopecky is Lorena Wiebes een garantie op zeges in de sprint, maar de Nederlandse kampioene werd in Wevelgem toch aan het wankelen gebracht.

We vroegen Wiebes na afloop naar haar indruk over Moors. "Ik denk dat Fleur heel goede progressie getoond heeft dit jaar", looft Wiebes de vooruitgang in de loopbaan van Moors. Er blijft ook nog altijd meer dan tijd genoeg over om die vooruitgang verder te zetten. Daar mogen we geduld mee hebben. "Ze is nog altijd superjong."

Dat klopt uiteraard als een bus. We kennen Moors ook als het talent dat in het veld al imponeerde: ze werd tweede op het BK veldrijden in Beringen. Wel heeft ze in het veldrijden nog veel technische mankementen. Die spelen haar op de weg blijkbaar minder parten. "Ze is heel sterk op de hellingen", benoemt Wiebes een sterkte van Moors.

Opmars Moors mooi voor vrouwenwielrennen

Dat is voor Wiebes absoluut geen nieuwigheid. In een eendagskoers op Belgische bodem eerder deze maand finishten Wiebes en Moors reeds als nummers 1 en 2. "Ik zag in Leeuw-Oetingen al dat ze kon volgen toen ik aanviel. Het is goed om jonge rensters als Fleur sterker te zien worden", vindt Wiebes het positief voor het vrouwenwielrennen.

Zo krijgen we ook alleen maar een bredere basis in het vrouwenpeloton en iedereen weet dat hier nog nood aan is. Het was in zekere zin verrassend dat Moors durfde te spurten tegen Wiebes en niet koos voor een late uitval. Wiebes vond het wel logisch. "Het was een mooie kans voor haar. Ik vind haar ook vrij explosief na een koers als deze."

Scheldeprijs volgende koers van Moors


Een tweede plek in Leeuw-Oetingen was al niet slecht, maar hetzelfde resultaat in een WorldTour-koers als In Flanders Fields is nog indrukwekkender. Lidl-Trek brengt Moors op 8 april aan de start van de Scheldeprijs. Daar wordt ze zeker een van de rensters om in de gaten te houden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

16:30
16:00
15:00
14:00
13:30
13:00
12:30
12:00
11:00
10:00
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
21:30
20:30
20:00
19:00
18:20
17:45
17:20
17:00
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Christophe Laporte Tadej Pogacar Cian Uijtdebroeks Max Kanter Laurenz Rex Dries De Bondt Tom Boonen Oliver Naesen Patrick Lefevere Mikkel Bjerg David Van Der Poel Mads Pedersen Enric Mas Nicolau Jose De Cauwer

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved