"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Na een goede Milaan-Sanremo heeft Wout van Aert ook tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem koers gemaakt. En dat moet hem met vertrouwen doen starten in de Ronde van Vlaanderen.

Wie naar de uitslag alleen kijkt, een dertigste plaats, zal geen positieve conclusies trekken over Wout van Aert na In Flanders Fields. De realiteit is echter anders, Van Aert reed een goede koers en maakte lang kans op de zege.

Op de tweede beklimming van de Kemmelberg voerde Van Aert de forcing, op de derde beklimming kon hij het wiel van Mathieu van der Poel houden. Met twee reden ze richting Wevelgem, maar ze werden nog gegrepen.

Vertrouwen bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Marc Sergeant zag dat Van Aert zondag met vertrouwen aan de start kan staan. "Deze Van Aert is in orde. Het is heel lang geleden dat hij met deze mindset naar de Ronde van Vlaanderen heeft kunnen toeleven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Behalve zijn ziekte waardoor hij moest afhaken voor Omloop Nieuwsblad, loopt volgens Sergeant ook alles perfect voor Van Aert. "Van Aert straalt ook een rust en zelfverzekerdheid uit", stelt Sergeant nog.

Van Aert kan niet rekenen op Kielich

Het enige minpunt voor Van Aert en Visma-Lease a Bike is de sleutelbeenbreuk van Timo Kielich. Hij zal de rest van het voorjaar missen, waardoor Van Aert een belangrijke pion voor de Ronde van Vlaanderen kwijt is.