Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

Is Remco Evenepoel meer eendagsrenner dan ronderenner? Patrick Lefevere nuanceert zijn eerdere uitspraken en vindt niet dat Evenepoel zich meteen moet focussen op de klassiekers.

Patrick Lefevere pakte bij HLN uit met een opmerkelijke uitspraak over zijn voormalige poulain. "Misschien blijkt later wel dat Remco Evenepoel een eendagscoureur is", stelde Lefevere.

De voormalige CEO van Soudal Quick-Step vond dat Evenepoel dit jaar Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen had moeten rijden. Maar Evenepoel focust vooral op rittenkoersen dit jaar.

Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel

"Als ik dat mag nuanceren: ik bedoel niet dat hij zich meteen maar moet heroriënteren", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Evenepoel won in 2022 al de Vuelta en dat na de opgave van twee ploegmaats van Soudal Quick-Step.

Volgens Lefevere is het perfect logisch dat Evenepoel zichzelf nog twee jaar wil geven om te ontdekken hoe ver hij kan geraken in de Tour de France. En dan is Evenepoel nog altijd maar 28 jaar.

"Ik heb renners bij mij in de ploeg gehad die de Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen op hun vijfendertigste", verwijst Lefevere onder meer naar Philippe Gilbert. Hij won laat in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.