Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

Enkele uren na In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem stapte Mathieu van der Poel al op een privévliegtuig naar Spanje. Is dat extra reizen niet belastend voor Van der Poel?

Voorbereiding Van der Poel op Ronde van Vlaanderen

Zondag kan Mathieu van der Poel alleen recordhouder worden in de Ronde van Vlaanderen als hij een vierde keer wint. De kopman van Alpecin-Premier Tech deelt het record nu nog met onder meer Tom Boonen en Johan Museeuw.

Om zich optimaal voor te bereiden stapte Van der Poel zondagavond twee uur na In Flanders Fields al op een privéjet naar Spanje. Aan de Costa Blanca kan Van der Poel deze week nog volop in de zon trainen.

Waarom vloog Van der Poel naar Spanje?

"Mathieu was 2 à 3 uur onderweg en krijgt er 5 dagen mooi weer voor in de plaats", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza. Maar Van der Poel moet wel twee keer extra reizen om te kunnen trainen in Spanje.

"Mensen kunnen er van alles over vinden. Maar door de (vlotte) manier waarop hij gisteren kon vertrekken, is de impact beperkt", zegt Philip Roodhooft. En de voorbije weken en dagen hebben al veel fysieke en mentale inspanningen gevraagd.

Volgens Roodhooft is het dan logisch dat alles werd gedaan om de impact zo klein mogelijk te houden. En dat betekent dan ook dat Van der Poel over en weer naar Spanje vliegt met een privévliegtuig.