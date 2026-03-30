Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

Fleur Moors kwam op haar 20ste heel dicht van een overwinning in de sprint van In Flanders Fields. Het Belgische toptalent verraste nog bijna Lorena Wiebes.

Geen sprint met een grote groep voor de zege in In Flanders Fields, maar wel van slechts enkele rensters. Daarbij tweevoudige winnares Lorena Wiebes, maar ook het Belgische toptalent Fleur Moors.

Moors klopte Wiebes net niet in Wevelgem

Wiebes sprintte naar de overwinning, maar juichte heel vroeg. Moors kwam nog heel dicht, maar kwam net tekort om de zege nog af te snoepen. De 20-jarige Moors was wel heel tevreden met haar resultaat achteraf.

"Maar ik schrok wel: wow, het is toch spannend. Ik bleef erin geloven en kwam ook steeds dichterbij", zei ze achteraf bij Sporza. Dat Moors gokte op haar sprint was ook verrassend, want ze weet hoe sterk Wiebes daarin is.

Waarom gokte Moors op haar sprint tegen Wiebes?

Voor Moors was het echter eerder een keuze van niet beter kunnen. Ze was al diep moeten gaan, onder meer op de laatste beklimming van de Kemmelberg. Ze was dan ook al blij dat ze erbij was en een gooi kon doen naar winst.



"Lorena moest de kastanjes uit het vuur halen, dus zat ik in een perfecte positie voor de sprint. Ik moest gewoon haar wiel volgen en heb gedaan wat ik moest doen." En dat deed Moors meer dan uitstekend.