Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

Lange tijd stond Remco Evenepoel op de reservelijst voor de Ronde van Vlaanderen, maar hij komt dit jaar niet aan de start. En Red Bull-BORA-hansgrohe wil daar ook nog even mee wachten.

Geen debuut in de Ronde van Vlaanderen voor Remco Evenepoel zondag. Na de Ronde van Catalonië brengt hij maandag en dinsdag thuis door met zijn familie. Daarna trekt hij naar Spanje om de Ardennen voor te bereiden.

Rijdt Evenepoel pas over enkele jaren de Ronde?

De plannen van Red Bull-BORA-hansgrohe met Evenepoel worden dus niet aangepast. Al begrijpt CEO Ralph Denk wel dat heel wat wielerfans graag Evenepoel aan de start zouden zien van de Ronde van Vlaanderen.

"Ik reken mezelf daar bij. Zij het dan wel op het juiste moment. Maar daar heeft hij nog tien jaar de tijd voor", zegt Denk bij HLN. "Je moet jezelf in het leven doelen kunnen blijven stellen. Maar Remco is pas 26, hij heeft nog tijd. Nu is het geen topic."

Staat Evenepoel dan een carrière zoals Gilbert te wachten? Ook hij legde zijn focus pas laat op de Vlaamse klassiekers en won de Ronde van Vlaanderen toen hij 34 jaar was en Parijs-Roubaix toen hij 36 jaar was.

Rittenkoersen nu belangrijker voor Evenepoel

Denk benadrukt nog eens dat Evenepoel nieuw is bij de ploeg en ze elkaar eerst zo goed mogelijk willen leren kennen. Aan dat plan wordt vastgehouden en dus komt er nog geen debuut in de Ronde van Vlaanderen.