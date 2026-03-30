Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

Stevige domper voor Visma-Lease a Bike en Wout van Aert. Timo Kielich kwam tijdens In Flanders Fields stevig ten val en moet een kruis maken over de rest van zijn voorjaar.

Met Wout van Aert die tot diep in de finale streed voor de overwinning en een derde plaats van Christophe Laporte was Visma-Lease a Bike op de afspraak tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem.

Er was ook minder goed nieuws voor de Nederlandse ploeg. Al vroeg in de wedstrijd kwam Timo Kielich ten val en hij moest de wedstrijd verlaten. De Belgische nieuwkomer bij Visma-Lease a Bike brak zijn sleutelbeen.

"Ik heb al veel valpartijen gezien, maar hij had echt héél veel pijn", zei ploegleider Arthur van Dongen bij In De Leiderstrui. "Die gaan we missen de komende weken en dat is zuur", zei de ploegleider nog.

Wie vervangt Kielich in de Ronde?

En dus zal Visma-Lease a Bike alweer moeten schuiven met zijn selecties, net nu de belangrijkste koersen eraan komen. Zondag is er al de Ronde van Vlaanderen, een week later Parijs-Roubaix.



Voor de Ronde van Vlaanderen zouden er drie opties op tafel liggen. Axel Zingle, Owain Doull of Filippo Fiorelli zouden in de weegschaal liggen om de vervanger te worden van Kielich.