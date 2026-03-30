Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren tijdens In Flanders Fields nog eens met z'n tweeën op pad. Eindelijk, want het was toch al een hele tijd geleden.

Het was van de E3 Saxo Classic in 2023 geleden, toen met Pogacar, dat Van Aert en Van der Poel nog eens samen de kop van de koers vormden in een klassieker. Tegen elkaar sprinten voor de zege was al van de Ronde van Vlaanderen in 2020 geleden.

Dat gebeurde nu echter niet, Van Aert en Van der Poel werden nog ingerekend. Toch genoot Thijs Zonneveld met volle teugen. Van Aert en Van der Poel reden na jaren wachten eindelijk nog eens met twee op kop.

Eindelijk nog eens een duel tussen Van Aert en Van der Poel

"Gewoon ouderwets Woutje tegen Matje. Zoals ze als nieuwelingen, junioren, beloften al tegen elkaar koersten", zegt hij bij In De Waaier. "De afgelopen jaren was het duel een beetje verwaterd. Het werd bijna nostalgisch."

Vooral het tikje Van Aert tegen Van der Poel vond Zonneveld mooi. "Dat was het hoogtepunt. Gewoon dat tikje, even dat momentje: vriend, ik heb je gemist, zullen we weer buitenspelen? Al zijn het geen vrienden, maar ook zeker geen vijanden."

Een duel tot op de streep kwam er ook nu niet, omdat Van der Poel met Philipsen in zijn achterhoofd zat. De twee werden dan ook weer ingerekend. "Dat was denk ik toch wel een kleine anticlimax."