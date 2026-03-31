Dreigt alliantie met Van der Poel en tegen Van Aert? "Kortzichtig, ze hebben hem al een kloot afgetrokken"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn al jaren de twee namen uit de Lage Landen waar het in het voorjaar naar uitkijken is. Florian Vermeersch heeft in 2026 ook wel een stap voorwaarts gezet. Misschien wordt het wel belangrijk dat Van der Poel bij hem kan rekenen op een grote gunfactor.

In HLN komt Jan Bakelants terug op het moment vlak nadat Van der Poel en Van Aert Vermeersch hadden gelost in In Flanders Fields. Vermeersch bleef enige tijd hangen op korte afstand. "Als Visma heeft beslist om Vermeersch niet te laten terugkeren uit schrik voor een combine met Van der Poel, vind ik dat heel kortzichtig van de ploegleiding."

Visma maakt zich mogelijk niet populair in de ogen van Vermeersch. "Nu wachten ze niet op Vermeersch, en dat nadat ze hem in de E3 ook al een kloot hebben afgetrokken. Als Hagenes gewoon zijn job had gedaan, had hij gesprint voor winst in Harelbeke. Maar toen Vermeersch heel even steun vroeg, keek hij de andere kant op."

Vermeersch en Van der Poel komen goed overeen

Met Van der Poel komt Vermeersch wel weer heel goed overeen. "Dat is voor Wout ook weer een gevolg van de E3 Saxo Classic niet te rijden, hé. Als je je collega's elke week ziet, kom je automatisch dichter bij elkaar. In elke koers ontstaan coalities, ook al is dat soms puur toevallig." Het is echter een niet te onderschatten factor in de koers.

De mogelijk door Visma Lease-a Bike gevreesde combine in In Flanders Fields zou er alsnog kunnen komen in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. "Als Vermeersch zondag of in Roubaix in een situatie zou komen waarin hij kan beslissen wie de koers wint, zal hij toch liever voor Van der Poel kiezen dan voor Van Aert."

Van der Poel uitte respect voor Vermeersch na Omloop

Van der Poel heeft hier ook zijn hand in, door het op te nemen voor Vermeersch na de Omloop, toen de UAE-man door sommigen bekritiseerd werd.