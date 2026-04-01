De Cauwer weet wat in nadeel van sterke Van Aert speelt en wijst één partij met de vinger

José De Cauwer heeft met veel plezier gekeken naar wat Wout van Aert heeft laten zien. Er speelden echter bepaalde zaken in het nadeel van Van Aert die het moeilijk maakten om Dwars door Vlaanderen te winnen.

Dat is alleszins wat José De Cauwer beweert in zijn analyse bij Sporza. Volgens de voormalige bondscoach is dit echter een tweede plaats om veel minder zwaar aan te tillen dan aan die van vorig jaar. "Hij weet dat hij een geweldige koers gereden heeft en indruk gemaakt heeft. Deze Van Aert is helemaal klaar richting de Ronde van Vlaanderen."

De Cauwer laat daar niet de minste twijfel over bestaan. Vooraleer toe te leven naar de Ronde van Vlaanderen toch nog eens even deze Dwars door Vlaanderen belichten. Volgens De Cauwer had Visma-Lease a Bike het handiger kunnen aanpakken. "Ik zou in zijn ploeg fanatieker en vroeger afgestopt hebben", aldus De Cauwer.

Ganna overbrugt kloof nog na uitval met Vermeersch

Dat pakt niet altijd even goed uit, maar het was de moeite geweest om dat te proberen. "En dan was er nog die late kopbeurt van Florian Vermeersch." Er was een late uitval van Vermeersch en Ganna, waarna de Italiaan nog kon doorzetten. Vermeersch waaide terug tot in het peloton, Ganna ging met een eindschot op en over Van Aert.

De Cauwer denkt dat de inspanning van Vermeersch fataal is voor Van Aert. "Hij wil terugkomen, maar hij heeft die versnelling van Ganna niet meer. Die laatste had nog iets achter de hand." Voor de Belgische wielerfan is het zonde dat twee landgenoten elkaar pijn doen. Vanuit zijn standpunt valt Vermeersch echter niets te verwijten.

Details beslissend in Dwars door Vlaanderen

"Had Vermeersch het anders gespeeld, dan waren ze zo dicht niet gekomen", maakt De Cauwer zich wel sterk. "Maar Vermeersch koerst om te winnen, hé." Het komt aan de finish aan op details en die waren niet in het voordeel van Van Aert.