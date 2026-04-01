Enorme bewondering voor Van Aert en vergelijking met Van der Poel valt niet weg te denken: "Indrukwekkend"

In aanloop naar de grote doelen hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel vergelijkbare prestaties geleverd. Waar Van der Poel in de E3 net voorop bleef, lukte het Van Aert net niet in Dwars door Vlaanderen.

Dat laatste is te danken aan de heer Filippo Ganna. "Het was een indrukwekkende inspanning van Wout", had de Italiaanse winnaar wel een compliment voor zijn concurrent. "Het was niet makkelijk om hem in te halen. Pas vanaf de laatste bocht geloofde ik er in, want het peloton rekende mij nog bijna in. Dit is mijn belangrijkste zege van het seizoen."

Ganna noemt Vlaanderen immers de universiteit van de koers. "Op mijn palmares staan vooral tijdritten. Hier in België kunnen winnen is heel speciaal. Ik neem het vaak op tegen renners als Wout, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel en zij hebben een geweldig palmares in de Belgische koersen. Ik ben hier minder het type renner voor."

Ganna gaat zege vieren met een biertje

Dat moet nu misschien herbekeken worden. "Ik ga met de ploeg wel vieren met een biertje. Het had hetzelfde kunnen zijn als in de E3, toen Van der Poel nog net uit de greep bleef. Dat had ook zo kunnen zijn met Wout, want we weten wat voor een grote motor hij heeft. Daarom opteerde ik ervoor om voluit te gaan en niet te wachten op de sprint."

Soren Waerenskjold was na zijn derde plaats eerlijk in zijn analyse. "Ik was niet mee met de jongens vooraan. Ik had goede benen op het vlakke, maar niet op de hellingen. Nadat Wout ging op de Eikenberg, viel het wat stil. Ik zocht dan mijn eigen tempo en mikte op de sprint. Ik hoop beter in vorm te geraken voor op de hellingen."

Peloton kwam nog dicht in Dwars door Vlaanderen

Het had evengoed nog een groepssprint voor de zege kunnen worden. "Misschien kwamen we hiervoor een paar renners te kort. Ik lette niet te veel op wat er aan het gebeuren was, ik focuste gewoon op de eigen sprint."