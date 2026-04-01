Enorme bewondering voor Van Aert en vergelijking met Van der Poel valt niet weg te denken: "Indrukwekkend"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In aanloop naar de grote doelen hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel vergelijkbare prestaties geleverd. Waar Van der Poel in de E3 net voorop bleef, lukte het Van Aert net niet in Dwars door Vlaanderen.

Dat laatste is te danken aan de heer Filippo Ganna. "Het was een indrukwekkende inspanning van Wout", had de Italiaanse winnaar wel een compliment voor zijn concurrent. "Het was niet makkelijk om hem in te halen. Pas vanaf de laatste bocht geloofde ik er in, want het peloton rekende mij nog bijna in. Dit is mijn belangrijkste zege van het seizoen."

Ganna noemt Vlaanderen immers de universiteit van de koers. "Op mijn palmares staan vooral tijdritten. Hier in België kunnen winnen is heel speciaal. Ik neem het vaak op tegen renners als Wout, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel en zij hebben een geweldig palmares in de Belgische koersen. Ik ben hier minder het type renner voor."

Ganna gaat zege vieren met een biertje

Dat moet nu misschien herbekeken worden. "Ik ga met de ploeg wel vieren met een biertje. Het had hetzelfde kunnen zijn als in de E3, toen Van der Poel nog net uit de greep bleef. Dat had ook zo kunnen zijn met Wout, want we weten wat voor een grote motor hij heeft. Daarom opteerde ik ervoor om voluit te gaan en niet te wachten op de sprint."

Soren Waerenskjold was na zijn derde plaats eerlijk in zijn analyse. "Ik was niet mee met de jongens vooraan. Ik had goede benen op het vlakke, maar niet op de hellingen. Nadat Wout ging op de Eikenberg, viel het wat stil. Ik zocht dan mijn eigen tempo en mikte op de sprint. Ik hoop beter in vorm te geraken voor op de hellingen."

Peloton kwam nog dicht in Dwars door Vlaanderen

Lees ook... Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar
Het had evengoed nog een groepssprint voor de zege kunnen worden. "Misschien kwamen we hiervoor een paar renners te kort. Ik lette niet te veel op wat er aan het gebeuren was, ik focuste gewoon op de eigen sprint." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Dwars door Vlaanderen
Filippo Ganna
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

18:35
"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

16:00
Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

19:45
🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

16:44
Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

20:30
Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

10:45
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

19:30
Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

11:00
Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

19:00
🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

18:25
Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

18:00
"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

09:00
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

17:01
Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

15:00
"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

14:00
🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

13:00
Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

13:30
"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

08:30
Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

04/04
Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

11:20
🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

12:00
Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

07:00
Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

10:00
"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

08:00
De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

07:30
Van Aert verklapt wat Georges beter kan dan Sarah: "Georges constant aangeklampt door mijn supporters" Naast de fiets

Van Aert verklapt wat Georges beter kan dan Sarah: "Georges constant aangeklampt door mijn supporters"

04/04
Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

04/04
Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is" Interview

Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is"

04/04
Vriendin Van der Poel mysterieuze maar belangrijke steun: "Ze slaat vaak gemoedelijk praatje met Sarah De Bie" Naast de fiets

Vriendin Van der Poel mysterieuze maar belangrijke steun: "Ze slaat vaak gemoedelijk praatje met Sarah De Bie"

04/04
Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

04/04
De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

04/04
Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

04/04
Van Aert veegde opvallende carrièremove van tafel: "Ik kwam er snel achter dat het onrealistisch was"

Van Aert veegde opvallende carrièremove van tafel: "Ik kwam er snel achter dat het onrealistisch was"

04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Peter Sagan Mads Pedersen Jasper Stuyven Patrick Lefevere Demi Vollering Jan Bakelants Alejandro Valverde Belmonte Marianne Vos Filippo Pozzato Roxane Knetemann Johan Bruyneel Dylan Van Baarle Dirk De Wolf Sep Vanmarcke Justine Ghekiere Tim Van Dijke

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved