Revanchegevoelens en drang naar eerherstel bij Van Aert? Dit zeggen medestander en tegenstander erover

Hoezeer teert Wout van Aert op revanchegevoelens? Het antwoord op die vraag komen we wellicht vandaag te weten.

Iedereen weet nog wat er vorig jaar gebeurde: Van Aert was op pad met twee ploegmaats van Visma-Lease a Bike en EF-renner Neilson Powless. Wat ze bij Visma onmogelijk achtten, gebeurde toch: Powless vloerde Van Aert in de sprint en zette de geel-zwarte brigade zo flink te kijk. Een jaar later doet zich de kans op revanche voor.

Dries De Bondt denkt alvast dat het koersverloop in grote mate afhankelijk zal zijn van Van Aert en zijn ploegmaats. "Het zal er een beetje van af hangen met hoeveel revanchegevoelens Visma koerst dit jaar. Ik denk dat die wel iets willen rechtzetten na vorig jaar", is de Belg van Jayco AlUla op zijn hoede voor de Visma-plannen.

Brennan wil leren uit fouten van het verleden

De Nederlandse ploeg lijkt in de breedte wel iets minder sterk dan vorig jaar, maar anderzijds is Powless er ook niet bij door een blessure. Het kan dus al zeker niet helemaal zo lopen als vorig jaar. "Koers is koers", haalt Matthew Brennan de schouders op. "We leren van onze fouten en hopelijk zal het niet meer gebeuren", besluit hij.

Dwars door Vlaanderen is niet alleen een klassieker, maar het is ook de generale repetitie voor Van Aert & co richting de Ronde van Vlaanderen. "Het is de laatste kans om nog wat te schaven aan dingen die we nog missen, maar het is ook goed voor het vertrouwen om deze koers te rijden", is de benadering van de jonge Brennan.

Niveau Van Aert inspirerend

Het niveau dat Van Aert haalt is wel een opsteker voor de hele ploeg, zweert de 20-jarige renner; "Wout doet het heel goed op dit moment. Dat is inspirerend en goed om te zien voor de ploeg." Hopelijk leidt die inspiratie er ook toe dat ook de ploegmaats nog een tandje bijschakelen.