UPDATE: na crash Berckmoes en Teuns Lotto-Intermarché écht onthoofd, De Cauwer streng voor opgave De Lie

Het is helaas voor twee bekende Belgische wielrenners snel misgelopen door een valpartij in Dwars door Vlaanderen. Jenno Berckmoes en Dylan Teuns waren bij de slachtoffers.

Met nog een kleine 140 kilometer te gaan werd er slecht nieuws gemeld in Dwars door Vlaanderen. Op een asfaltweg had Teuns een tuimeling gemaakt en ook Berckmoes lag op de grond. Langs de zijkant van de weg konden renners van UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe en Flanders-Baloise de valpartij ontwijken.

Dit geluk was niet weggelegd voor Berckmoes en Teuns. Bij allebei kon een duidelijke grimas van de pijn op het gelaat vastgesteld worden. Bij beide renners zat er niets anders op dan een opgave te laten noteren. Aan hun wedstrijd is dus een vroegtijdig einde gekomen: geen van deze twee landgenoten zal de aankomst in Waregem halen.

Berckmoes verzamelt de ereplaatsen

Voornamelijk Berckmoes behoorde toch tot de outsiders in Dwars door Vlaanderen. Berckmoes is sinds zijn komst bij Lotto in 2024 snel uitgegroeid tot een renner die in de klassiekers wel zijn mannetje weet te staan. In Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en In Flanders Fiels was hij telkens goed voor een top 15 in de uitslag van die koersen.

Ook in Dwars door Vlaanderen zal de 25-jarige renner zeker met enige ambitie van start zijn gegaan. De 34-jarige Teuns wordt in de huidige fase van zijn carrière iets minder gelinkt aan de Vlaamse koersen, maar laat ons niet vergeten dat hij a een toptiennotering in zowel de Ronde van Vlaanderen als Gent-Wevelgem achter zijn naam heeft.

Schade opmeten bij Teuns richting Ardennen

Voor beide renners is het zonde dat ze zo'n valpartij moeten meemaken met gevolgen. Bij Teuns wordt het ook de schade opmeten richting de Ardennenklassiekers, want die zijn voor de ex-winnaar van de Waalse Pijl nog belangrijker.





Update: met nog zo'n negentig kilometer voor de boeg kwam dan weer de melding dat De Lie had opgegeven. Zo was Lotto-Intermarché helemaal onthoofd. Bij De Lie lag er geen val aan de basis. José De Cauwer, co-commentator tijdens de VRT-uitzending, was streng voor zijn opgave. "Ze krijgen er geen lijn in. Als je vorige zondag vierde wordt, moet je hier meestrijden. Dit mag niet", aldus De Cauwer.