UPDATE: Sterke Van Aert in ultieme slotmeters geremonteerd door Ganna, afwachtende Kopecky bij de vrouwen

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft in Dwars door Vlaanderen een heel sterke indruk gegeven. Het was echter niet genoeg voor de overwinning. De motor Filippo Ganna genaamd haalde hem in de slotmeters nog in. Geen revanche voor Van Aert dus na het drama van vorig jaar.

Een aantal vroege avonturen gingen niet door, maar op een gegeven moment vormde zich wel een mooie kopgroep van een klein twintigtal renners. Daarbij zaten ook Florian Vermeersch en Stan Dewulf. Ondertussen ook een opvallend moment achter het peloton: De Lie zou de grote groep moeten laten rijden en moest afstappen.

Op de Onderbossenaarstraat zou Van Aert zich een eerste keer tonen. Het zou de eerste maar zeker niet de laatste keer zijn: Van Aert trok nog verschillende keren door. Vooral op de Eikenberg pakte Van Aert uit met een verwoestende demarrage, waardoor hij meteen de oversteek maakte naar de kop van de koers. Larsen en Grégoire beenden hem nog bij.

Van Aert lost Grégoire op Nokereberg

Ondertussen was er in het peloton pech voor Ganna en kende Andresen niet zijn beste dag. Grégoire is overigens ook een van de betere renners uit het voorjaar, met bijvoorbeeld een topvijfnotering in de Strade Bianche. Op de Nokereberg kraakte de Fransman dan toch onder het gebeuk van Van Aert. Zo was alleen Larsen nog mee.

De Unibet Rose Rockets zo toch weer in een mooie rol. De Deense hardrijder was een metgezel die Van Aert nog goed kon gebruiken, want het peloton naderde opnieuw. Van Aert schudde dan nog maar eens een versnelling uit zijn benen, in de hoop om solo voorop te kunnen blijven. Van Aert verdapperde nog meerdere keren.

Ganna heeft het laatste woord

Achter hem ontbrak de organisatie aanvankelijk, maar was er wel nog af en toe een uitval. Onder andere Ganna raakte weer voorin. Florian Vermeersch dacht samen met hem jacht te maken. Ganna bleek echter de sterkere en was als enige in staat om Van Aert nog te remonteren, voor het peloton eraan kwam. 

Update: bij de vrouwen was het uitkijken naar Lotte Kopecky, maar zij reed een afwachtende koers en kwam met het peloton net te laat om voor de overwinning te sprinten. Reussen was de snelste in een kopgroep van drie. Kopecky kwam zeven seconden later als twaalfde over de streep. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Dwars door Vlaanderen
Filippo Ganna
Wout Van Aert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Peter Sagan Mads Pedersen Jasper Stuyven Patrick Lefevere Demi Vollering Jan Bakelants Alejandro Valverde Belmonte Marianne Vos Filippo Pozzato Roxane Knetemann Johan Bruyneel Dylan Van Baarle Dirk De Wolf Sep Vanmarcke Justine Ghekiere Tim Van Dijke

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved