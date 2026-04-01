UPDATE: Sterke Van Aert in ultieme slotmeters geremonteerd door Ganna, afwachtende Kopecky bij de vrouwen

Wout van Aert heeft in Dwars door Vlaanderen een heel sterke indruk gegeven. Het was echter niet genoeg voor de overwinning. De motor Filippo Ganna genaamd haalde hem in de slotmeters nog in. Geen revanche voor Van Aert dus na het drama van vorig jaar.

Een aantal vroege avonturen gingen niet door, maar op een gegeven moment vormde zich wel een mooie kopgroep van een klein twintigtal renners. Daarbij zaten ook Florian Vermeersch en Stan Dewulf. Ondertussen ook een opvallend moment achter het peloton: De Lie zou de grote groep moeten laten rijden en moest afstappen.

Op de Onderbossenaarstraat zou Van Aert zich een eerste keer tonen. Het zou de eerste maar zeker niet de laatste keer zijn: Van Aert trok nog verschillende keren door. Vooral op de Eikenberg pakte Van Aert uit met een verwoestende demarrage, waardoor hij meteen de oversteek maakte naar de kop van de koers. Larsen en Grégoire beenden hem nog bij.

Van Aert lost Grégoire op Nokereberg

Ondertussen was er in het peloton pech voor Ganna en kende Andresen niet zijn beste dag. Grégoire is overigens ook een van de betere renners uit het voorjaar, met bijvoorbeeld een topvijfnotering in de Strade Bianche. Op de Nokereberg kraakte de Fransman dan toch onder het gebeuk van Van Aert. Zo was alleen Larsen nog mee.

De Unibet Rose Rockets zo toch weer in een mooie rol. De Deense hardrijder was een metgezel die Van Aert nog goed kon gebruiken, want het peloton naderde opnieuw. Van Aert schudde dan nog maar eens een versnelling uit zijn benen, in de hoop om solo voorop te kunnen blijven. Van Aert verdapperde nog meerdere keren.

Ganna heeft het laatste woord

Achter hem ontbrak de organisatie aanvankelijk, maar was er wel nog af en toe een uitval. Onder andere Ganna raakte weer voorin. Florian Vermeersch dacht samen met hem jacht te maken. Ganna bleek echter de sterkere en was als enige in staat om Van Aert nog te remonteren, voor het peloton eraan kwam.



Update: bij de vrouwen was het uitkijken naar Lotte Kopecky, maar zij reed een afwachtende koers en kwam met het peloton net te laat om voor de overwinning te sprinten. Reussen was de snelste in een kopgroep van drie. Kopecky kwam zeven seconden later als twaalfde over de streep.