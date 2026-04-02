🎥 Hartverwarmend en klassevol onderonsje tussen Van Aert en andere klepper na Dwars door Vlaanderen

De gebaren uit het peloton waren eigenlijk allemaal veelzeggend. Wout van Aert heeft nog aan respect gewonnen, maar de reactie van één andere concurrent sprak boekdelen.

De reactie van Mads Pedersen na Dwars door Vlaanderen was zo hartverwarmend dat Visma-Lease a Bike het zelf gedeeld heeft op sociale media. Na het over de meet rijden was Pedersen er heel snel bij om Van Aert op te zoeken. Dat sprak zeker niet voor zich, want Pedersen eindigde zelf pas tiende en kon ook meteen naar de bus rijden.

Dat is niet wat de Deen van Lidl-Trek gedaan heeft. Hij wilde absoluut nog een kort woordje zeggen tegen Van Aert. "Ik heb zoveel respect voor jou, man. Ongelooflijk sterk gedaan", was Pedersen zwaar onder de indruk van het nummer dat Van Aert had opgevoerd. De vierde uit Milaan-Sanremo vond het ook nodig om hem dat zelf te zeggen.

Pedersen uit respect voor Van Aert

Het is heel knap van Pedersen om zo vlak na een lastige koers die boodschap zeker nog te willen meegeven. Van Aert was zich ook bewust van de oprechtheid van het gebaar en gaf ook in de andere richting een woordje van dank. "Bedankt. Ik apprecieer het, man." We kunnen ons voorstellen dat het voor Van Aert een hart onder de riem is.

Another memorable edition of Dwars door Vlaanderen. — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 1, 2026

Dat zal toch enigszins helpen om die ondankbare tweede plaats te aanvaarden. Het respect voor Van Aert was al heel groot in het peloton, maar dat is nu alleen nog maar toegenomen. De bemoedigende tikjes die hij van verschillende collega's gekregen heeft na zijn prestatie in Dwars door Vlaanderen zijn het beste bewijs hiervan.



Veel explosiviteit in benen Van Aert

Het was echt niet alleen Pedersen die onder de indruk was van wat Van Aert had laten zien. De reactie van de Deen springt wel uit het oog. Pedersen zat ook in de buurt van Van Aert tijdens een van de verschillende keren dat hij fel doortrok. Pedersen weet dus hoeveel explosiviteit in de benen van Van Aert zat.