Grappig: Ganna weet wat hij het liefst wil doen als hij aan zondag denkt en aan Van der Poel en Van Aert

Gaat Filippo Ganna komende zondag nog eens strijd leveren met Van der Poel en Van Aert? Hij zou liever naar tv kijken, zo stelt hij.

Het was de bedoeling van Ganna om net als vorig jaar Van der Poel het vuur aan de schenen te leggen in Milaan-Sanremo, maar blijkbaar was de Italiaan nog niet helemaal hersteld van Tirreno-Adriatico en kwam de topvorm wat later. In Dwars door Vlaanderen gaf Ganna Van Aert het nakijken door erop en erover te gaan in de laatste meters.

Zien we Ganna komende zondag tegen hen beiden de handschoen opnemen? "Vorig jaar eindigde ik nog in de top tien." Hij legt de bal volledig in het kamp van zijn ploeg INEOS Grenadiers en zal doen wat nodig is. "Als ik moet werken voor de ploegmaats, dan doe ik dat. Als de ploeg beslist dat ik de kopman ben, dan ben ik de kopman."

Bijna alle sterren aanwezig in Ronde van Vlaanderen

Voorlopig stond de Ronde van Vlaanderen niet op zijn programma en zou zijn eerstvolgende koers Parijs-Roubaix worden. Een deelname van Ganna komende zondag zou het wel helemaal afmaken voor de Ronde-organisatie. Met Pogacar, Van Aert, Van der Poel en Evenepoel zijn alle andere sterren er zeker. Ganna hoort daar ook bij.

"Ik zou liever naar tv kijken", lacht de winnaar van Dwars door Vlaanderen. Hij kan zich al helemaal voorstellen hoe hij zondagnamiddag de Ronde van Vlaanderen voor de buis zou volgen. "Ik heb een televisiescherm van 65 inch. Ik zou de koers heel goed kunnen zien vanuit mijn sofa. Als de ploeg mij vraagt om te koersen, dan koers ik."

Ganna de beste optie voor INEOS

Het valt dus af te wachten wat ze bij INEOS beslissen. Een Magnus Sheffield zou ook tot in de finale kunnen geraken, maar Filippo Ganna lijkt toch veruit de beste optie voor de ploeg om een resultaat te behalen in de Ronde van Vlaanderen.