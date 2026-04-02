Jan Bakelants ziet mogelijk voordeel voor Van Aert in Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen nadert en dus wordt er zoals elk jaar over bijna niets anders gepraat. Zo ook in Wielerclub Wattage, waar Jan Bakelants het had over Wout van Aert.

Van Aert leek eerder deze week op weg naar de zege in Dwars door Vlaanderen, maar werd nog net geremonteerd door Filippo Ganna. Zo werd het opnieuw net niet voor onze landgenoot.

Dat zagen ze ook bij Wielerclub Wattage. Jan Bakelants en de andere tafelgasten kaartten er uitgebreid na over de prestatie van Van Aert, maar maken zich geen zorgen.

Van Aert moet niet twijfelen aan zichzelf

"Maar hij moet niet beginnen te twijfelen aan zichzelf. Wout heeft gisteren een supergoede wedstrijd gereden", wordt Bakelants geciteerd door Sporza. Van Aert liep tijdens de winter een breukje op in de enkel, maar dat zou hem net een voordeel kunnen opleveren in de Ronde.

"Er was die enkelbreuk (begin januari) en die ziekte vlak voor het openingsweekend", merkt Bakelants op. "Door die enkelbreuk zit Wout volgens mij nog altijd in een opgaande fase. Ik geloof echt wel in Wout." En dat terwijl concurrenten als Van der Poel en Pogacar al verschillende keren gepiekt hebben dit seizoen.

"Dit kan voor Wout het jaar zijn dat hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint", voegt de oud-renner toe. Heel koersminnend België hoopt dat Bakelants gelijk heeft.