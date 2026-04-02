Kopecky maakt intenties meteen duidelijk voor de Ronde: "Dáár ben ik totaal niet mee bezig"

Lotte Kopecky werd twaalfde in Dwars door Vlaanderen en kende daarmee een mindere generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen. Maar zelf lijkt onze landgenote zich geen zorgen te maken.

De 30-jarige Kopecky beseft dat ze het misschien niet helemaal goed aanpakte gisteren. "Ik ben misschien iets te passief geweest. Maar het gevoel zat wel goed", vertelt ze aan Sporza. Ze maakt wel meteen een belangrijke kanttekening.

Kopecky is niet bezig met records

"Na vorig jaar weet ik ook dat die koers totaal geen indicator is voor de Ronde van Vlaanderen", zegt ze. "Ik zag vorig jaar in Waregem alle kleuren van de regenboog, maar op zondag had ik een perfecte dag en viel alles in zijn plooi."

Kopecky zegevierde vorig jaar al voor de derde keer. Voor 2025 was ze ook in 2022 en 2023 de beste. Met een vierde zege zou ze geschiedenis schrijven.

"Ik ben totaal niet bezig met records", zegt ze daarover. "Ik ben blij dat ik al 3 keer gewonnen heb. Of dat nu een 4e of 7e keer wordt, daar ben ik totaal niet mee bezig. Wel met winnen."

Zelf noemt Kopecky Marlen Reusser, Demi Vollering, Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot en Elisa Longo Borghini als belangrijkste namen voor zondag. Houdt een van hen Kopecky van een vierde tromf?