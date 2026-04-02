Nederlander breekt elleboog en moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

EF Education - Easypost slikt een opdoffer voor de Ronde van Vlaanderen. Marijn van den Berg zal niet aan de start verschijnen van Vlaanderens Mooiste.

De Nederlander moet op het laatste moment verstek laten gaan. De Utrechtenaar heeft een blessure opgelopen en moet passen voor een tweede deelname.

Van den Berg heeft een gebroken elleboog

"Ik heb vorige week een breukje opgelopen in mijn elleboog", klinkt het bij RTV Utrecht. "Hierdoor kan ik helaas weer niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen."

Het is al het tweede jaar op rij dat Van den Berg niet kan deelnemen aan de Ronde. Vorig jaar moest hij afzeggen, omdat hij de nacht voor de wedstrijd ziek geworden was.

Van den Berg nam in 2024 al eens deel aan de Ronde. Hij tekende toen voor een 54ste plaats. Het zal voorlopig bij die ene deelname blijven.



Van den Berg was in zijn loopbaan al goed voor onder meer dubbele winst in de Trofeo Ses Salines - Alcudia (2025 en 2023) en de eindzege in de Région Pays de la Loire Tour (2024). Hij won ook een rit in de Ronde van Catalonië (2024) en een rit in de Ronde van Polen (2023).