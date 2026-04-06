Lorenz Lomme
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel
Remco Evenepoel stond er meteen in zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet wel een werkpunt voor zijn poulain.

Evenepoel werd knap derde en moest enkel Mathieu van der Poel en een opnieuw buitenaardse Tadej Pogacar voor zich dulden. Ploegleider Klaas Lodewyck is tevreden met wat hij gezien heeft.

Evenepoel moet minder tonen dat hij goed is

"De manier waarop de ploeg de koers heeft aangepakt, was sterk", klinkt het bij WielerFlits. "Ze hebben Remco goed in positie gehouden. Eens de schifting gemaakt was, dan wist je dat er plaats kwam om je eigen weg te kiezen."

"Dat Pogacar uiteindelijk bleef rijden, is omdat hij weet dat je met Remco nooit klaar bent. Ik vermoed dat hij vanaf nu wel vaker zal rijden", aldus Lodewijck. Wat had Evenepoel beter kunnen doen?

"Hij kon misschien nog iets minder tonen dat hij goed was, minder op kop komen. Als hij goed is toont hij dat graag. Maar het is geen verwijt. Hij was subliem en de uitslag was goed. In de toekomst wordt die ervaring een meerwaarde, je kunt daarmee het verschil maken in de Ronde."

Lees ook... Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen
Er werd over gespeculeerd, maar Evenepoel zal niet deelnemen aan Parijs-Roubaix. Daar kwam vandaag duidelijkheid over. De eerstvolgende wedstrijd van onze landgenoot wordt zo de Amstel Gold Race op 19 april.

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

