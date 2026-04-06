Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel stond er meteen in zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet wel een werkpunt voor zijn poulain.

Evenepoel werd knap derde en moest enkel Mathieu van der Poel en een opnieuw buitenaardse Tadej Pogacar voor zich dulden. Ploegleider Klaas Lodewyck is tevreden met wat hij gezien heeft.

Evenepoel moet minder tonen dat hij goed is

"De manier waarop de ploeg de koers heeft aangepakt, was sterk", klinkt het bij WielerFlits. "Ze hebben Remco goed in positie gehouden. Eens de schifting gemaakt was, dan wist je dat er plaats kwam om je eigen weg te kiezen."

"Dat Pogacar uiteindelijk bleef rijden, is omdat hij weet dat je met Remco nooit klaar bent. Ik vermoed dat hij vanaf nu wel vaker zal rijden", aldus Lodewijck. Wat had Evenepoel beter kunnen doen?

"Hij kon misschien nog iets minder tonen dat hij goed was, minder op kop komen. Als hij goed is toont hij dat graag. Maar het is geen verwijt. Hij was subliem en de uitslag was goed. In de toekomst wordt die ervaring een meerwaarde, je kunt daarmee het verschil maken in de Ronde."

Er werd over gespeculeerd, maar Evenepoel zal niet deelnemen aan Parijs-Roubaix. Daar kwam vandaag duidelijkheid over. De eerstvolgende wedstrijd van onze landgenoot wordt zo de Amstel Gold Race op 19 april.