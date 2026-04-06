Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Remco Evenepoel beleefde een sterk debuut in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot werd meteen derde, ondanks een tegenslag die nu een nog zuurdere nasmaak krijgt.

In de openingsfase van de koers zag Evenepoel al snel Jarrad Drizners uitvallen. De Australiër botste met een auto uit de karavaan en zag zijn Ronde van Vlaanderen meteen in rook opgaan.

Breuk aan het sleutelbeen en het schouderblad

Mick van Dijke vreesde voor een sleutelbeenbreuk en die vrees is nu ook waarheid geworden. Het Laatste Nieuws schrijft dat Drizners zijn sleutelbeen én schouderblad gebroken heeft.

Daarmee zit zijn voorjaar er meteen op. Drizners stond op de deelnemerslijst voor Parijs-Roubaix, maar zal niet aanwezig zijn in de Hel van het Noorden. Red Bull-BORA-hansgrohe zal aan de selectie moeten sleutelen.

Drizners rijdt sinds dit jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe, nadat hij overgekomen was van Lotto. De Australiër liet nog geen uitschieters noteren dit seizoen, maar verrichtte wel al heel nuttig werk in de klassiekers.



Drizners werd in 2020 Australisch beloftenkampioen op de weg. In 2022 won hij ook het bergklassement in de Ronde van Polen. Het is niet meteen duidelijk hoelang hij aan de kant zal staan.