Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Ook Tom Dumoulin was een aandachtige toeschouwer tijdens de Ronde van Vlaanderen. De voormalige Nederlandse toprenner lijkt te weten waar Mathieu van der Poel de koers mogelijk verloor.

Van der Poel was de enige die Tadej Pogacar lange tijd kon volgen. Maar op de Oude Kwaremont moest hij een gaatje laten dat daarna enkel maar groter werd. Van der Poel had eerder in de koers al onnodig enkele krachten moeten aanspreken.

Zo zat hij bij de tweede passage van de Oude Kwaremont wat ver, waardoor hij een stevige inspanning moest leveren om terug in de kop van de koers te komen. Dat zag ook Tom Dumoulin.

Dat kostte Van der Poel mogelijk de aansluiting

"Toen Pogacar aanging, zat Van der Poel vast achter Gianni Vermeersch. Die liet een gat, waardoor Mathieu er niet langs kon. Hij moest inhouden en moest vervolgens een enorme inspanning doen", wordt Dumoulin in zijn analyse voor NOS geciteerd door In de Leiderstrui.

"Als je dan nog eens een keer drie, vier of vijf seconden moet dichtrijden... Dat is zo'n extra inspanning die je moet leveren terwijl het al volle bak gaat. Dat kost hem misschien net weer even dat kleine beetje aansluiting dat hij mistte in de finale."

Van der Poel bolde uiteindelijk binnen op 34 seconden van Pogacar en werd tweede voor Remco Evenepoel. Ze konden achteraf duidelijk leven met die uitslag en hadden het samen met de winnaar naar hun zin in de zetel.