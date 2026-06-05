Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

Het is blijkbaar de periode van de comebacks. Na die van Mathieu van der Poel is ook Patrick Lefevere terug van weggeweest op een online platform. Dat kan betekenen dat hij weer regelmatiger van zich zal laten horen.

Het gaat dus wel over comebacks in de virtuele wereld. Zo plaatste Mathieu van der Poel donderdag voor het eerst in vele maanden opnieuw de gegevens van een fietsrit op zijn Strava-pagina. Bij Lefevere gaat het om een ander online platform. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step maakte een paar dagen geleden zijn terugkeer op X.

We kunnen voortaan dus weer uitkijken naar tweets van Lefevere. Vroeger reageerde hij wel vaker op X op overwinningen van renners van Soudal Quick-Step. Hij liet zich echter ook uit over andere zaken. Zo plaatste Lefevere in december 2025 een politiek bericht: hij zag Viktor Orban wel zitten als nieuwe voorzitter van de Europese commissie.

Lefevere opnieuw actief op X

Dat resulteerde in een stroom van kritiek aan het adres van Lefevere, waarna hij zijn X-pagina offline haalde. Nu is hij dus weer helemaal terug. Op 1 juni retweette hij al een bericht van Soudal Quick-Step over de nieuwe merchandise rond de Giro-successen van sprinter Paul Magnier, die drie ritzeges behaalde en de puntentrui veroverde.

Some people were happy I was gone.

Some people weren’t.

Either way, I’m back.💪 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 3, 2026

Op 3 juni heeft Lefevere 's avonds voor het eerst weer zelf een tweet de wereld ingestuurd. "Sommigen waren blij dat ik weg was. Sommigen waren er niet blij mee. Hoe dan ook: ik ben terug." Weinig kans overigens dat Lefevere nog veel over Orban zal schrijven. De voormalige Minister-president van Hongarije verloor inmiddels de verkiezingen.





Uitkijken naar meningen Lefevere

We verwelkomen graag de terugkeer van Lefevere op het social mediaplatform X. Hij blijft een man met interessante meningen en die mogen gehoord worden, of ze nu controversieel zijn of niet. In de eerste plaats kijken we er naar uit om meer te weten over zijn meningen over de prestaties van Soudal Quick-Step.