Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Drie maanden geleden streed Sandrine Tas nog voor olympisch eremetaal op het ijs. Vandaag maakt ze indruk op de weg. De 30-jarige Belgische beleeft een opvallende carrièreswitch en groeit razendsnel uit tot een van de succesvolste wielrensters van het land.

Van het ijs naar het peloton

De overstap van Sandrine Tas naar het professionele wielrennen kwam niet uit het niets. Al jarenlang combineerde ze haar schaatscarrière met wedstrijden op de fiets tijdens de zomermaanden. Waar het aanvankelijk vooral een aanvulling op haar trainingsschema was, groeide het wielrennen stilaan uit tot een echte passie.

Tas reed elk jaar enkele clubwedstrijden en merkte telkens opnieuw hoeveel plezier ze beleefde aan het koersen. Toch duurde het tot vorig jaar voordat ze echt begon te geloven in haar mogelijkheden als wielrenster.

Een belangrijk kantelpunt was het Belgisch kampioenschap in Binche. Daar ontdekte ze dat ze ook op nationaal topniveau kon meedoen voor de prijzen. “Op de laatste helling kwam ik als eerste boven en had echt topbenen”, blikt ze terug in Het Nieuwsblad. Hoewel ze uiteindelijk als achtste eindigde nadat ze ingesloten raakte, gaf die wedstrijd haar vertrouwen. “Ik kon best mee op dat niveau. Misschien moest ik eens zien wat ik als wielrenster kon bereiken?”

Die gedachte liet haar niet meer los. Uiteindelijk nam ze in augustus contact op met Lotto-Intermarché-ploegleidster Grace Verbeke met een eenvoudige maar moedige vraag: of ze prof kon worden.

Een indrukwekkende carrière op het ijs

Voor haar wieleravontuur had Tas al een indrukwekkend sportief parcours afgelegd. Ze behoort al jaren tot de Belgische top in het inline skaten en het langebaanschaatsen.

In het inline skaten verzamelde ze meerdere wereld- en Europese titels. Ze groeide uit tot een van de meest succesvolle Belgische skeeleraars ooit en stond jarenlang aan de absolute wereldtop van haar discipline.

Later richtte ze haar aandacht steeds meer op het langebaanschaatsen. Ook daar boekte ze mooie resultaten. Op de Olympische Winterspelen van 2026 kwam ze dicht bij een historische medaille op de 5.000 meter. Uiteindelijk viel ze net naast het podium, maar haar prestatie bevestigde opnieuw haar uitzonderlijke uithoudingsvermogen en mentale kracht. Die kwaliteiten blijken nu ook uitstekend van pas te komen in het wielrennen.

Meteen succes op de weg

Dat Tas niet zomaar een nieuw avontuur is begonnen, blijkt uit haar resultaten van de afgelopen weken. Vorig weekend voegde ze opnieuw twee overwinningen toe aan haar palmares, waardoor alleen Lotte Kopecky dit seizoen meer zeges heeft behaald onder de Belgische wielrensters.

De combinatie van haar sterke motor, jarenlange topsportervaring en natuurlijke koersinzicht maakt haar meteen competitief in het peloton. Waar veel atleten tijd nodig hebben om zich aan te passen aan een nieuwe discipline, lijkt Tas zich opvallend snel thuis te voelen tussen de professionele wielrensters.

Haar successen tonen aan dat haar keuze om het schaatsen gedeeltelijk achter zich te laten geen sprong in het duister was, maar een weloverwogen beslissing die nu al vruchten afwerpt.

De rol van haar opa

Naast de sportieve argumenten speelde ook een emotionele gebeurtenis een belangrijke rol in haar beslissing. Vorig jaar verloor Tas haar opa, iemand die een enorme liefde had voor de wielersport.

Kort voor zijn overlijden behaalde ze haar eerste overwinning op de fiets in een kermiskoers in Wilsele. Dat moment zou later een bijzondere betekenis krijgen. “De bloemen ben ik hem nog gaan afgeven in het ziekenhuis. Het was de laatste keer dat ik hem gezien heb”, vertelt ze.

Het afscheid zette haar aan het denken over wat ze echt wilde doen in haar leven en carrière. “Dat deed mij wel nadenken. Misschien moest ik ook in de sport mijn hart volgen?” Die gedachte bleek uiteindelijk doorslaggevend.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sandrine Tas

Meer nieuws

Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

13:50
De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

13:30
“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

12:30
Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

11:30
“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

10:30
Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

08:30
De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

07:30
"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

07:00
🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

20:25
Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

19:25
🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

16:50
Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

15:50
Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

14:50
Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

04/06
Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

04/06
Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

04/06
Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

04/06
Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

04/06
Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

04/06
Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

04/06
Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

04/06
Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

04/06
Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

03/06
Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

03/06
Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

03/06
Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

03/06
Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

03/06
Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

03/06
"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

03/06
'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

03/06
'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

03/06
'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

03/06
Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

03/06
📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof Naast de fiets

📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof

03/06
Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

03/06
De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

03/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Lorena Wiebes Grischa Niermann Demi Vollering Adrie Van Der Poel Dany Lorang Matteo Jorgenson Kaden Groves Juan Sebastian Molano Benavides Marc Reef Fabio Jakobsen Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Wellens Wout Poels Anna van der Breggen Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved