Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Terwijl Tom Crabbe in de Ronde van Wallonië nog relatief onopvallend zijn wedstrijden afwerkt, draait de transfermolen rond de jonge Belg op volle toeren. Met vijf overwinningen dit seizoen heeft de 20-jarige sprinter zich in de kijker gereden van verschillende ploegen.

Een van de revelaties van het seizoen

Crabbe, afkomstig uit Merchtem, geldt als een van de grootste sprinttalenten van het Belgische peloton. De renner van Flanders-Baloise liet zich dit seizoen al meerdere keren opmerken met zijn explosieve eindschot en verzamelde ondertussen vijf zeges.

Dat sterke voorjaar bleef niet onopgemerkt. Verschillende ploegen worden al maanden met hem in verband gebracht, al lijkt vooral Pinarello-Q36.5 nadrukkelijk aan de deur te kloppen.

Zelf blijft de jonge Belg voorzichtig wanneer het over zijn toekomst gaat. “Mijn management is ermee bezig”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Maar de beslissing is wel bijna rond.”

Stap hogerop lonkt

Binnen Flanders-Baloise leeft weinig twijfel over een vertrek. Ploegleider Hans De Clercq beseft dat Crabbe klaar lijkt voor een volgende stap in zijn ontwikkeling.

Volgens De Clercq is het vooral belangrijk dat zijn pupil terechtkomt in een omgeving waar hij tijd krijgt om te groeien. Een onmiddellijke druk om te presteren op het hoogste niveau zou volgens hem niet ideaal zijn voor een renner die nog volop in ontwikkeling is.

Grote rondes als leerschool

De Clercq ziet voor Crabbe een toekomst in het internationale peloton, mogelijk zelfs al in een grote ronde. “Hij zou vanaf volgend jaar moeten kunnen proeven van het grote werk. De Vuelta bijvoorbeeld.”

Volgens de ploegleider zou zo'n ervaring de jonge sprinter helpen om fysiek sterker te worden en te leren van meer ervaren ploegmaats. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat Crabbe ook kansen blijft krijgen in kleinere wedstrijden, waar hij kan blijven winnen en vertrouwen opbouwen.

Van Gent-Wevelgem tot de Tour

Waar het plafond van Crabbe precies ligt, blijft voorlopig koffiedik kijken. Toch ziet De Clercq veel potentieel. Hij denkt dat de Belg op termijn niet alleen kan sprinten, maar mogelijk ook een rol kan spelen in klassiekers zoals Gent-Wevelgem of zelfs Milaan-Sanremo.

Crabbe zelf houdt één grote droom voor ogen: een ritzege in de Tour de France, het ultieme doel voor vrijwel elke snelle man in het peloton. “Dat is als sprinter toch het mooiste wat er is”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

13:50
De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

13:30
“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

12:30
“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

10:30
Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

09:30
Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

08:30
De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

07:30
"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

07:00
🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

20:25
Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

19:25
🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

16:50
Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

15:50
Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

14:50
Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

04/06
Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

04/06
Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

04/06
Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

04/06
Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

04/06
Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

04/06
Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

04/06
Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

04/06
Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

04/06
Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

03/06
Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

03/06
Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

03/06
Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

03/06
Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

03/06
Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

03/06
"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

03/06
'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

03/06
'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

03/06
'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

03/06
Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

03/06
📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof Naast de fiets

📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof

03/06
Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

03/06
De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

03/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Lorena Wiebes Grischa Niermann Demi Vollering Adrie Van Der Poel Dany Lorang Matteo Jorgenson Kaden Groves Juan Sebastian Molano Benavides Marc Reef Fabio Jakobsen Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Wellens Wout Poels Anna van der Breggen Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved