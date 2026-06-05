Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

Terwijl Tom Crabbe in de Ronde van Wallonië nog relatief onopvallend zijn wedstrijden afwerkt, draait de transfermolen rond de jonge Belg op volle toeren. Met vijf overwinningen dit seizoen heeft de 20-jarige sprinter zich in de kijker gereden van verschillende ploegen.

Een van de revelaties van het seizoen

Crabbe, afkomstig uit Merchtem, geldt als een van de grootste sprinttalenten van het Belgische peloton. De renner van Flanders-Baloise liet zich dit seizoen al meerdere keren opmerken met zijn explosieve eindschot en verzamelde ondertussen vijf zeges.

Dat sterke voorjaar bleef niet onopgemerkt. Verschillende ploegen worden al maanden met hem in verband gebracht, al lijkt vooral Pinarello-Q36.5 nadrukkelijk aan de deur te kloppen.

Zelf blijft de jonge Belg voorzichtig wanneer het over zijn toekomst gaat. “Mijn management is ermee bezig”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Maar de beslissing is wel bijna rond.”

Stap hogerop lonkt

Binnen Flanders-Baloise leeft weinig twijfel over een vertrek. Ploegleider Hans De Clercq beseft dat Crabbe klaar lijkt voor een volgende stap in zijn ontwikkeling.

Volgens De Clercq is het vooral belangrijk dat zijn pupil terechtkomt in een omgeving waar hij tijd krijgt om te groeien. Een onmiddellijke druk om te presteren op het hoogste niveau zou volgens hem niet ideaal zijn voor een renner die nog volop in ontwikkeling is.





Grote rondes als leerschool

De Clercq ziet voor Crabbe een toekomst in het internationale peloton, mogelijk zelfs al in een grote ronde. “Hij zou vanaf volgend jaar moeten kunnen proeven van het grote werk. De Vuelta bijvoorbeeld.”

Volgens de ploegleider zou zo'n ervaring de jonge sprinter helpen om fysiek sterker te worden en te leren van meer ervaren ploegmaats. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat Crabbe ook kansen blijft krijgen in kleinere wedstrijden, waar hij kan blijven winnen en vertrouwen opbouwen.

Van Gent-Wevelgem tot de Tour

Waar het plafond van Crabbe precies ligt, blijft voorlopig koffiedik kijken. Toch ziet De Clercq veel potentieel. Hij denkt dat de Belg op termijn niet alleen kan sprinten, maar mogelijk ook een rol kan spelen in klassiekers zoals Gent-Wevelgem of zelfs Milaan-Sanremo.

Crabbe zelf houdt één grote droom voor ogen: een ritzege in de Tour de France, het ultieme doel voor vrijwel elke snelle man in het peloton. “Dat is als sprinter toch het mooiste wat er is”, besluit hij.