Van der Poel moet deel van zijn fans teleurstellen: deze koers rijdt hij niet dit jaar



Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google! Alpecin-Premier Tech heeft het programma van Mathieu van der Poel bekendgemaakt voor de komende periode. Opvallend: opnieuw geen Nederlands kampioenschap voor de voormalige wereldkampioen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur