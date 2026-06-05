"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

Mathieu van der Poel is een man van zijn woord. Hij heeft een belofte vervuld en maakt zijn fans zo ook weer dolenthousiast.

Van der Poel heeft nog eens van zich laten horen op Strava en zijn volgers zijn daar uiteraard dolblij mee. In tegenstelling tot veel andere wielrenners zet Van der Poel zelden of nooit gegevens van zijn trainingen op Strava. Hij had wel gezinspeeld op een terugkeer op Strava, toen hij op hetzelfde platform de cijfers van een looptraining publiek maakte.

Is dat waar Van der Poel nu naar verwijst of gaat het om een andere belofte? In elk geval: hij heeft woord gehouden. "Een belofte is een belofte", schrijft Van der Poel op zijn Strava-pagina bij de gegevens van een fietstraining die hij donderdag heeft afgewerkt. Deze training bracht hem onder andere in Calpe en Xàbia, in Spanje dus.

Van der Poel traint mee op het ploegentijdrijden

Daar is Van der Poel zich immers nog steeds aan het voorbereiden op de Tour de France. Onlangs deelde Alpecin-Premier Tech een foto van de trainingen voor de ploegentijdrit. Van der Poel was een van de renners die hierbij betrokken was. De Tour begint dit jaar namelijk met een ploegentijdrit in Barcelona: VDP wil daar op zijn best zijn.

Mathieu van der Poel heeft vandaag de KOM op La Fustera aka ‘De Poggio van Spanje’ serieus op scherp gesteld. En hij is er zelf heel blij mee want heeft sinds lang zijn rit nog eens op strava gezet. pic.twitter.com/abvRb3Ebhw — Christophe Diels ©️ (Geen expert) (@denbokkerijder) June 4, 2026

Het is ondertussen alweer sinds 12 april geleden dat hij nog gekoerst heeft. Van der Poel werd die dag vierde in Parijs-Roubaix. Dat betekent dus duidelijk niet dat hij ondertussen stilzit. Hij legde er in Spanje de pees op met een training van 193,1 kilometer. Van der Poel deed er 4 uur en 53 minuten over om die afstand af te leggen.



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Van der Poel op pad met Rickaert

Het hoogteverschil tijdens deze training bedroeg 1998 meter. Van der Poel heeft tijdens deze fietsrit ook vier keer een KOM neergezet. Er zijn dus vier segmenten bij gekomen waarop hij voortaan de snelste tijd heeft. Van der Poel werd tijdens de training vergezeld door onder anderen Jonas Rickaert, zijn ploegmaat bij Alpecin-Premier Tech.

Als die twee samen op pad trekken, is het wel vaker om een pittig nummertje op te voeren. We herinneren ons nog de rit uit de Tour van vorig jaar, toen ze samen vanaf kilometer nul vertrokken en het peloton nog alle zeilen moest bijzetten om Van der Poel in te halen. Laten we hopen dat ze deze keer net iets minder in het rood gingen.

Enthousiaste reacties na trainingsrit Van der Poel

Met het publiceren van de gegevens van zijn fietstocht heeft Van der Poel heel wat mensen blij gemaakt. De reacties op Strava spreken boekdelen. "HE IS BACK", houdt Maxence Avot het kort maar krachtig. "The King is back", schrijft Devon Frost dan weer. Ook Lucien Hiessler laat in een reactie optekenen dat Van der Poel terug is.

Sommigen verkiezen niet de term koning, maar noemen hem ronduit de beste aller tijden. "THE GOAT IS BACK", aldus James Marriott. "Eindelijk komt de echte GOAT terug", schrijft ook Moritz Graf. Het is uitkijken of dit nu een uitzondering was, of Van der Poel vanaf nu weer regelmatig dingen op Strava gaat plaatsen. Wout van Aert plaatste zijn verkenning van het BK-parcours dan weer op Strava.