Wiebes doet in eerste reactie na diskwalificatie boosheid, tol op familie en verhalen over UCI uit de doeken

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Wiebes doet in eerste reactie na diskwalificatie boosheid, tol op familie en verhalen over UCI uit de doeken
Foto: © photonews

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Er is al heel veel over Lorena Wiebes gezegd, maar nu komt de Nederlandse kampioene voor het eerst zelf aan het woord over haar diskwalificatie in de Giro d'Italia Women. Het maakte haar verdrietig en boos dat ze uit koers werd gezet.

Na de podiumceremonie van de eerste rit hoorde ze dat er mogelijk iets mis was met haar fiets. "Je voelt meteen een soort van stress in je lichaam", getuigt ze in de podcast La Koers. "In eerste instantie denk je aan declassering, wat ook superkut zou zijn. Er komt ongeloof, want in de UAE Tour heb ik ook met die set-up gereden."

Tijdens de fietsmetingen zat ze in de dopingcontrole. "Daarna hoorde ik ploegleider Danny Stam zeggen: je gaat haar hiervoor toch niet uit de Giro zetten? Toen dacht ik: dit is echt niet goed. Toen het definitief werd, waren we op weg naar de bus." Wiebes besefte welke kant het op ging toen de UCI de fiets niet meer ging meten met apparatuur van de ploeg.

Wiebes heeft in de eerste nacht amper geslapen

Het irriteerde Wiebes ook dat het gewicht van de fiets bij de wegingen op en neer ging. De mechaniekers van haar ploeg neemt ze niets kwalijk. "Ik heb bijna niet geslapen", zegt ze over die eerste nacht na de beslissing. "Alles gaat door je hoofd heen. Ik heb verhalen gehoord van momenten waarop de UCI wel een oogje heeft dichtgeknepen."

Dat zou onvoorstelbaar zijn. "Ik hoop dat het niet zo is, maar je weet het niet. Ik was verdrietig, maar later kwam ook boosheid. Mijn vader feliciteerde me nog aan de telefoon. Ik moest nog zeggen wat er aan de hand was. Mijn ouders wisten ook niet wat hen overkwam. Mijn oma van ruim in de negentig had er ook van wakker gelegen."

Fiets haalt wel voldoende gewicht bij fietsmeting van ploeg


Wiebes werd uit koers gezet omdat haar fiets volgens de jury minder woog dan de vereiste 6,8 kilo. SD Worx-Protime heeft de fiets daarna ook nog zelf gewogen en toen zou alles wel in orde zijn geweest met de fiets. Wiebes verspeelde de ritzege, de roze trui en de kans op nog veel meer zeges in de Giro d'Italia Women.

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Lorena Wiebes

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