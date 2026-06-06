Twee Belgen getuigen over ongeziene Giro en zijn zéér duidelijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Twee Belgen getuigen over ongeziene Giro en zijn zéér duidelijk
Foto: © photonews

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De Giro d'Italia bij de mannen zit er al even op. Voor Soudal Quick-Step werd dat een misschien wel onverhoopt succes. Kopman Paul Magnier won meerdere ritten en mocht met de puntentrui naar huis. Twee Belgen hebben nu gereageerd op de zaak.

Voor Ayco Bastiaens was de Giro zijn allereerste Grand Tour. Voor Dries Van Gestel was het dan weer een herinnering aan hoe lonend het kan zijn om een ​​sleutelrol te spelen in een succesvolle sprinttrein. Terugkijkend op de race spreken beide renners van een Giro die zelfs hun eigen verwachtingen overtrof.

Ayco Bastiaens over het sprookje van de ploeg

"Het voelde als een sprookje", aldus Bastiaens in een reactie op de webstek van Soudal Quick-Step. "Starten in Bulgarije, meteen winnen, de roze trui pakken en dan helemaal naar Rome rijden met de paarse trui en drie etappezeges behalen, dat was geweldig."

“Hij wilde bij elke gelegenheid sprinten en verbruikte energie puur omdat hij zo genoot van het fietsen. Nu is hij rustiger en professioneler geworden. Hij heeft nog steeds dezelfde vreugde en enthousiasme, maar hij is veel georganiseerder. Je ziet het aan de kleine details en aan de manier waarop hij de wedstrijden benadert", aldus nog Bastiaens. Die ook meteen duidelijk maakt dat het opnieuw aan de arbeid is, want nu zal er gereden worden in functie van Tim Merlier.

Dries Van Gestel over het harde werk van iedereen bij Soudal Quick-Step

Dries Van Gestel getuigde: "Natuurlijk hadden we vertrouwen in Paul. Hij had vorig jaar en dit seizoen al laten zien dat hij een van de snelste renners in het peloton is. Maar als je aan een Grand Tour begint met renners als Jonathan Milan en de andere topsprinters, is niets zeker. Daarom was het winnen van de eerste etappe en het veroveren van de roze trui zo'n opluchting. Het was iets waar we sinds januari over hadden gepraat en van hadden gedroomd. Dat het op de eerste dag al gebeurde, was echt bijzonder."

“Op televisie zagen we er heel solide en georganiseerd uit. Als je het daadwerkelijk doet, voelt het helemaal niet zo. Je vraagt ​​je constant af of je wel genoeg doet en of alles volgens plan verloopt. Maar als je dan de beelden achteraf bekijkt en je ziet aan de helikopteropnames dat alles er kalm en gecontroleerd uitziet. Dat was mooi om te zien, want het weerspiegelde al het werk dat erin was gestoken.”

Voor Van Gestel is het begeleiden van die ontwikkeling een van de meest bevredigende aspecten van zijn eigen rol geworden: “Ik heb er altijd van genoten om voor een kopman te werken. Wat me de meeste voldoening geeft, is de wetenschap dat ik heb bijgedragen aan een overwinning. Met Paul heb ik dat gevoel weer teruggevonden. Hem zien winnen en weten dat ik daar een rol in heb gespeeld, is iets waar ik echt van geniet.”

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Dries Van Gestel

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