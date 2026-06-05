UPDATE: Lefevere krijgt volledig gelijk over Stuyven, Evenepoel volgt in het kielzog

Had Patrick Lefevere gelijk over Jasper Stuyven of is voorlopig toch een andere renner de aankoop van het seizoen? We hebben het aan u overgelaten om hierover te oordelen.

Enkele dagen geleden, op 1 juni om precies te zijn, hebben we een poll gelanceerd om de beste aankoop van het seizoen te vinden. Kortom: welke renner heeft als nieuwkomer bij zijn ploeg al het sterkst gepresteerd? We somden alvast acht renners op die volgens ons mogelijk in aanmerking kwamen, maar lieten ook andere opties open.

Na vier dagen hebben we de poll afgesloten en zijn de resultaten bekend. We hebben ook de voorkeuren van onze lezers in de reacties op onze Facebook-pagina in de uitslagen verwerkt. U dacht aan twee Belgische renners als beste nieuwkomer: Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe en Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step.

Stuyven krijgt de meeste steun

Er werd ook nog op een andere renner gestemd, maar diens naam werd nergens vermeld in de reacties. In elk geval kreeg deze renner, net als Evenepoel, 25 procent van de stemmen achter zich. Daarmee moesten ze het toch nog afleggen tegenover Stuyven. Die kon immers rekenen op 50 procent van de stemmen en is voorlopig de aankoop van het jaar.

Op Facebook was er ook een eervolle vermelding voor Davide Piganzoli, maar voorzichtigheid is volgens u toch geboden om te zien wat de Italiaan in de toekomst zal presteren. Een voorstander van Evenepoel wees ook op de zeven zeges die Remco al behaalde. Wat Stuyven in het geheel zijn ploeg bijbrengt, woog alsnog zwaarder door. Lefevere noemde hem eerder al de transfer van het jaar. Hieronder de uitslagen.