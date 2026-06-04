Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

De zaak rond Lorena Wiebes blijft de gemoederen bedaren. Ook bij Specialized hebben ze grote ogen getrokken en denken ze niet dat dezelfde beslissing genomen zou zijn over een grote naam uit het mannenwielrennen.

Is er een verschil tussen hoe renners en rensters behandeld worden door de jury's van de UCI? Dat is in elk geval waar Mike Sinyard op aanstuurt. De 76-jarige oprichter en voorzitter van Specialized, de Amerikaanse fietsenfabrikant, denkt dat Wiebes uit de Giro d'Italia Women gezet werd omdat de UCI geen angst heeft voor haar status.

Het zou nogal wat anders zijn als dit zou gebeuren met een van de grote spelers uit het mannenwielrennen, suggereert Sinyard. Dat doet hij in een gesprek met Lennard Zinn, die al decennialang een ontwerper van fietsonderdelen is. Op de Substack-pagina van Zinn laat Sinyard er geen twijfel over bestaan hoe hij over de zaak denkt.

Zou dit ook gebeuren met Evenepoel?

"Kun je je voorstellen dat dit om Mark Cavendish, Remco Evenepoel of Peter Sagan ging? Of een van de andere sterren uit het mannenwielrennen? Zij zouden echt nooit uit de koers genomen worden." In het vrouwenwielrennen, zelfs al is het bij een van de grote namen, durft de UCI wel zo'n beslissing nemen, suggereert Sinyard.

Ook Zinn zelf heeft zware kritiek op de beslissing om Wiebes naar huis te sturen en vindt het een regelrechte schande. Hij haalt ook nog eens de verklaring van de ploeg van Wiebes aan, namelijk dat ze eerder in het seizoen al vaker met dezelfde fiets gereden heeft. Alleen is gebleken dat dit niet met dezelfde afstelling was, zoals SD Worx-Protime deed uitschijnen.

Ploeg Wiebes wil het aanvechten

Lees ook... Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers›

De ploeg van Wiebes blijft het echter een onrechtvaardige beslissing vinden om Wiebes uit koers te zetten en is van plan om dit juridisch aan te vechten. Onlangs werden in de Giro d'Italia Women overigens nog twee andere rensters gediskwalificeerd, nadat dit dus eerder met Wiebes gebeurde.