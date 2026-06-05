Pauwels legt uit wat lastig zal zijn: "Waarom zou ik niet meer geloven in de klassementsrenner Evenepoel?"

Serge Pauwels ontkent niet dat Remco Evenepoel met enkele moeilijkheden zit. Tegelijkertijd gelooft de bondscoach nog in het vermogen van Evenepoel om zich te meten met Pogacar, Vingegaard en Seixas in de Tour.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft nog eens uitgelegd waarom Evenepoel voor een koersloze voorbereiding op de Tour heeft gekozen. "Hoewel ik nog altijd denk dat het niet slecht is om te koersen, wil hij misschien gewoon die mentale focus echt op de Tour houden", denkt Pauwels in een gesprek met WielerFlits. Mogelijk wil Remco ook nog wat kilo's verliezen.

Sven Vanthourenhout zinspeelde er eerder al op dat we in de zomer een lichtere versie van Remco zouden zien dan in de klassiekers. "Dat is het lastige. Wat de klassiekers vragen is toch een ander soort inspanning dan waar de Tour in het klassement beslist wordt, in de cols." De intervallen op training moeten mee voor die transformatie zorgen.

Pauwels wijst naar derde plek in Tour en Vuelta-winst van Remco

"Ik geloof nog altijd in de klassementsrenner Evenepoel", twijfelt Pauwels niet aan Remco. "Waarom zou ik daar niet meer in geloven?" Pauwels verwijst naar de eerdere prestaties van Remco in grote ronden. De mindere Tour van vorig jaar wijt Pauwels dan weer aan het feit dat Evenepoel vorig seizoen pas heel laat kon beginnen met koersen.

Pauwels weet ook dat de concurrentie enorm is, met Vingegaard die minstens even goed lijkt als in de jaren van zijn Tourzeges, een sublieme Pogacar en ook Seixas die er al bij komt. "Als je er van op afstand naar kijkt met die drie… dat is toch een heel specifiek tijdperk waarin we nu leven in de koers. Maar Remco heeft daar zeker zijn plaats in."

Goede samenwerking tussen Pauwels en Evenepoel



Het is geen toeval dat Pauwels zijn geloof in Evenepoel uitspreekt. De twee werken al lang samen. Dat deed Pauwels eerst vanuit de functie van assistent-bondscoach. Sinds hij overnam als bondscoach heeft Pauwels oog voor de omkadering rond Remco en spreekt hij open met hem over zijn ambities.