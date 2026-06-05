“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

Remco Evenepoel werkt de laatste weken van zijn voorbereiding op de Tour de France af zonder wedstrijden. Volgens ploegleider Klaas Lodewyck moet die aanpak ervoor zorgen dat de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe in topvorm aan de start verschijnt.

Bewust kiezen voor rust

Terwijl veel renners nog koersritme opdoen, kiest Evenepoel voor een andere aanpak. Onze landgenoot zal in de aanloop naar de Tour geen wedstrijden meer rijden. Na een intens voorjaar bleek uit analyses dat hij zowel fysiek als mentaal nood had aan herstel.

Volgens Lodewyck was vooral de opeenstapeling van inspanningen een aandachtspunt. “Remco koerste constant op een heel hoog niveau”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Hoewel de resultaten uitstekend waren, stapelde de vermoeidheid zich geleidelijk op.

Dat werd ook zichtbaar tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel eindigde er als derde, maar moest onderweg de versnellingen van zijn grootste concurrenten laten gaan. Binnen de ploeg groeide het besef dat een andere voorbereiding noodzakelijk was.

Uitgebreid overleg binnen de ploeg

Na het voorjaar ging de sportieve leiding rond de tafel zitten om het ideale traject richting Tour uit te tekenen. Verschillende sleutelfiguren binnen Red Bull-BORA-hansgrohe bespraken de mogelijkheden en wogen de voor- en nadelen van elk scenario af.

Het uiteindelijke plan was opvallend: twee maanden zonder competitie. In die periode ligt de nadruk op een evenwicht tussen trainingen, hoogtestages, verkenningen en voldoende rust.





“Er werden verschillende opties op tafel gelegd”, legt Lodewyck uit. Uiteindelijk kwam er een unanieme beslissing uit de bus. Toen het voorstel aan Evenepoel werd voorgelegd, kon hij zich volledig vinden in die aanpak.

Focus op de Tour

De komende weken staan dan ook volledig in het teken van training en recuperatie. Binnen de ploeg leeft de overtuiging dat die formule de grootste kans biedt op succes in Frankrijk.

Elke trainingsdag wordt zorgvuldig opgebouwd, met veel aandacht voor herstelmomenten. Het doel is duidelijk: op de eerste Tourdag zo fris mogelijk aan de start verschijnen.

Ook het najaar ligt klaar

Voorlopig verandert er niets aan de planning na de Tour. Een korte rustperiode wordt gevolgd door een hoogtestage en wedstrijden in Canada, met daarna het WK en EK als belangrijke doelen.

Lodewyck hoopt dat dat schema behouden blijft. “Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”, zegt hij over een mogelijke wijziging. Daarmee verwijst hij naar het scenario waarin Evenepoel de Tour niet optimaal zou verteren. Binnen de ploeg rekenen ze er net op dat hun kopman sterk uit Frankrijk terugkeert.