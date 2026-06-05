Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

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Het voormalige Critérium du Dauphiné krijgt dit jaar een nieuwe naam, maar behoudt zijn status als een van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Tour de France. Soudal Quick-Step verschijnt met een veelzijdige ploeg aan de start en hoopt zich zowel in het klassement als in de aanval te tonen.

Nieuwe naam voor een prestigieuze koers

Na bijna tachtig jaar als Critérium du Dauphiné door het leven te zijn gegaan, krijgt de Franse rittenkoers een nieuwe identiteit. Voortaan heet de wedstrijd de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een verwijzing naar de uitgestrekte regio waarin de koers wordt verreden. Van het Massif Central tot de Alpen krijgen de renners opnieuw een bijzonder uitdagend parcours voorgeschoteld.

De 78e editie vindt plaats van 7 tot en met 14 juni en telt acht etappes, goed voor in totaal 1.204 kilometer. Meer dan dertig gecategoriseerde beklimmingen zorgen ervoor dat alleen de sterkste renners kunnen meestrijden voor de eindzege.

Tijdrit en bergritten worden doorslaggevend

De organisatie heeft ook dit jaar een gevarieerd parcours uitgetekend. Vooral de ploegentijdrit van 28,4 kilometer in Perreux en de aankomsten bergop in Crest Voland, Grand Colombier en Plateau de Solaison beloven cruciaal te worden voor het algemeen klassement.

Daardoor geldt de wedstrijd opnieuw als een belangrijke graadmeter richting de Tour de France. Veel toppers gebruiken de koers om hun vorm te testen, terwijl ploegen de laatste puntjes op de i zetten voor de grootste ronde van het jaar.

Sterke en veelzijdige selectie

Soudal Quick-Step rekent op een mix van klimmers, aanvallers en tijdrijders. Steff Cras en thuisrijder Valentin Paret-Peintre lijken de belangrijkste kandidaten voor een goed klassement. Vooral Paret-Peintre trekt met vertrouwen naar zijn thuiswedstrijd na zijn sterke vierde plaats in de Ronde van Catalonië eerder dit seizoen.

Daarnaast maken ook Pascal Eenkhoorn, Ethan Hayter, Pepijn Reinderink, Martin Svrcek en Mauri Vansevenant deel uit van de selectie.

Tom Steels ziet kansen

Ploegleider Tom Steels verwacht een zware week, maar ziet tegelijkertijd mogelijkheden voor zijn renners. “Dit jaar staan er een belangrijke ploegentijdrit, enkele lange etappes en een zwaar slotweekend op het programma”, aldus Steels in een mededeling van de ploeg aan onze redactie.

Volgens hem kunnen Cras en Paret-Peintre hun kans wagen in de bergen, terwijl Eenkhoorn en Hayter belangrijk worden in de tijdrit. “Pepijn, Mauri en Martin kunnen mee in de ontsnappingen, want er zullen zeker kansen komen”, klinkt het.

Met verschillende renners die rechtstreeks uit een hoogtestage komen, hoopt Soudal Quick-Step in Frankrijk een sterke indruk achter te laten en vertrouwen te tanken voor de zomermaanden.

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