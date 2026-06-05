“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

Mathieu van der Poel behoort al jaren tot de absolute wereldtop in het wielrennen. Achter dat succes schuilt volgens vader Adrie van der Poel echter niet alleen talent, maar ook een aantal belangrijke levenskeuzes die zijn carrière mee hebben gevormd.

Spanje veranderde alles

Wanneer Adrie van der Poel gevraagd wordt naar het sleutelmoment in de carrière van zijn zoon, hoeft hij niet lang na te denken. In de Tourspecial van Wielerrevue wijst hij meteen naar de verhuis naar Spanje.

“Verhuizen naar Spanje. Dat heeft hem een heel andere renner gemaakt”, klinkt het. Volgens de voormalige wereldkampioen veldrijden was dat een beslissing die Mathieu niet alleen sportief, maar ook persoonlijk vooruit hielp.

Adrie had zijn zoon al langer aangeraden om zich te vestigen in een omgeving waar hij optimaal kon trainen. “Ik zei altijd: ga wonen in een gebied waar je bergop kunt trainen.”

Een onverwachte mededeling

De uiteindelijke beslissing kwam er sneller dan verwacht. Mathieu trok voor enkele weken naar Spanje en kwam vervolgens met opvallend nieuws thuis.

“Hij had daar twee weken gezeten en ineens kwam hij thuis vertellen dat hij een huis gekocht had.” Voor Adrie kwam dat als een verrassing. “Eerst dacht je nog: hij komt vertellen dat hij vader wordt. Maar nee, het was een huis.”



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De aankoop bleek achteraf een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Nederlander. Sinds zijn verhuis groeide Van der Poel uit tot winnaar van onder meer Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en het wereldkampioenschap op de weg.

Geen kinderen, wel volledige focus

Opvallend is dat Van der Poel voorlopig bewust kiest voor een leven zonder kinderen. Daarmee verschilt zijn situatie van die van concurrenten als Wout van Aert en Jonas Vingegaard, voor wie het gezinsleven een belangrijke plaats inneemt naast het wielrennen.

Ook Remco Evenepoel heeft voorlopig nog geen kinderen en richt zich volledig op zijn sportieve carrière. Adrie heeft naar eigen zeggen geen problemen met de keuzes van zijn zoon. Integendeel. “Dat is een bewuste keuze die hij maakt. Iedereen maakt keuzes die het beste bij hem passen.”