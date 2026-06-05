Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk
Foto: © photonews

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De ploeg van Wout van Aert kent heel mooie jaren, maar zit tegelijkertijd mogelijk in de problemen. De laatste jaren ziet de ploeg wel wat belangrijke kopstukken vertrekken. Grischa Niermann wordt de volgende in het rijtje.

Niermann wordt vanaf 1 september Chief Sporting Officer bij Lidl-Trek. Thijs Zonneveld wijst er in In De Waaier op dat Niermann niet enkel de strategie bepaalde maar ook een motivator was. Dan ben je belangrijk. "Zijn vertrek is dus toch min of meer een donderslag bij heldere hemel. Ze zijn bij Visma niet alleen teleurgesteld maar ook verrast."

Zonneveld denkt niet dat er snel een opvolger klaarstaat. "Ze kunnen Marc Reef naar voren schuiven, die het als opkomende man hartstikke goed deed, maar het was niet de bedoeling om dit nu te doen." Visma | Lease a Bike neemt Niermann niet mee naar de Tour. "Als hij het een jaar van tevoren aangeeft, is het iets heel anders."

Visma | Lease a Bike vangt het voorlopig nog op

Zonneveld ziet een ploegleiding die nu overvallen werd omdat WielerFlits het nieuws naar buiten bracht. "Daar zit natuurlijk wel een vertrouwensbreuk." Er lijkt zo toch een leegloop aan de gang in de staf. "Ik denk wel dat ze problemen hebben. Na het vertrek van Zeeman bleven ze winnen, maar het is een probleem dat andere ploegen op je stafleden jagen."

Visma | Lease a Bike ziet de laatste jaren inderdaad wel kopstukken de deur achter zich dichttrekken. Niermann werd immers voorgegaan door onder anderen Merijn Zeeman en Tim Heemskerk. Merijn Zeeman stopte als sportief directeur om aan de slag te gaan bij voetbalclub AZ. Heemskerk coacht inmiddels Evenepoel in plaats van Vingegaard.

Plugge speurt naar nieuwe hoofdsponsor

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De enige manier om deze tendens te stoppen is om ook de stafleden meer te betalen. Daar heb je extra budget voor nodig. Richard Plugge is nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor om Visma in 2027 te vervangen. Het is dus cruciaal dat Plugge het juiste bedrijf vindt dat voldoende geld in de ploeg kan pompen.

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